Ce nu ai voie să iei în bagajul de mână când călătorești cu avionul Bagajul de mana poate fi o adevarata bataie de cap atunci cand calatorești cu avionul și vrei sa impaci și prețul redus al biletului și o durata mai lunga petrecuta departe de casa. Atunci cand calatorim cu avionul putem lua la noi doua tipuri de bagaj, de cala și de mana. Cel de cala este mai voluminos și va fi predat inainte de imbarcare pentru a fi depozitat in partea de jos a avionului, in timp ce bagajul de mana il vom lua cu noi și il vom depozita fie sub scaunul din fața, fie in compartimentele de deasupra. Majoritatea companiilor aeriene au politici diferite atunci cand vine vorba de bagajul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

