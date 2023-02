Ce nu ai voie să faci în Postul Paștelui. Care sunt zilele de dezlegare la Pește Ce nu ai voie sa faci in Postul Paștelui. Care sunt zilele de dezlegare la Pește. Incepe Postul Paștelui, iar odata cu el, creștinii au de respectat mai multe tradiții și obiceiuri stricte. Postul Paștelui 2023 incepe luni, 27 februarie 2023, și are o durata de 40 de zile. Mai exact, acesta ține pana la sarbatoarea Invierii Domnului, care va avea loc pe 16 aprilie 2023. Postul Paștelui este cel mai lung post de peste an, dar și cel mai greu de ținut, dat fiind ca sunt cele mai puține dezlegari la pește. Ce nu ai voie sa faci in Postul Paștelui. Care sunt zilele de dezlegare la Pește Ce este insa… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

