- Napoli joaca in deplasare, pe terenul celor de la Empoli, intr-o partida constand in runda cu numarul 24 din Serie A. Meciul va fi live pe GSP.ro și transmis la TV pe Digi Sport 4 și Prima Sport 3. Napoletanii vin dupa o victorie, scor 2-0, pe terenul celor de la Eintracht Frankfurt, in manșa tur a…

- Liverpool ar pregati un inlocuitor-surpriza pentru Jurgen Klopp, in cazul in care neamțul nu reușește sa-i redreseze pe „cormorani”. Luciano Spalletti (63 de ani), antrenorul care e aproape de titlu cu Napoli in Serie A, ar fi varianta pregatita pentru banca englezilor. De opt ani la Liverpool, alaturi…

- Radu Dragușin (21 de ani), fundașul central al celor de la Genoa, a fost aspru criticat de presa italiana, dupa infrangerea suferita de „Grifon” in fața celor de la Parma, scor 0-2, in runda cu numarul 23 din Serie B. Stoperul cu 3 selecții in naționala Romaniei a primit nota 4,5 din partea italienilor…

- Vlad Chiricheș (33 de ani), titular in esecul suferit de Cremonese in partida cu Lecce (0-2), a greșit sambata la al doilea gol al oaspeților și a fost schimbat in minutul 74. „A suferit in repriza a doua”, scrie Gazzetta dello Sport, care l-a notat cu 5,5. Cremonese a decontat sambata in Serie A oboseala…

- Razvan Marin (26 de ani) a marcat un gol incantator pentru Empoli in remiza cu Torino, scor 2-2, și a fost laudat in presa din Italia. Revenit direct in primul „11” dupa suspendarea ispașita etapa trecuta, Razvan Marin a fost cel mai bun de pe teren in remiza cu Torino. A pasat decisiv la golul lui…

- Empoli - Sampdoria, meci contand pentru etapa a 18-a din campionatul Italiei, este programat, luni, 16 ianuarie, de la ora 21:45, pe Stadio Carlo Castellani, si va fi transmis in direct de Digi Sport 2, Orange Sport 2 si Prima Sport 1.

- Razvan Marin marcheaza destul de rar, insa cand o face reușita lui conteaza in clasamentul din Serie A. Mijlocașul lui Empoli a evitat eșecul la AS Roma (2-2 cu Lazio), inscriind cu un șut tare de la marginea careului, sub transversala, imparabil pentru Provedel. ...

- Razvan Marin a fost elogiat in presa italiana dupa ce a marcat in ultimul minut al meciului Lazio – Empoli, scor 2-2. Internaționalul roman a avut o execuție superba chiar la ultima faza. Grație acestei reușite, Empoli a plecat cu un punct de pe Stadio Olimpico, deși pleca clar cu șansa a doua inaintea…