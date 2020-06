Ce ni se poate întîmpla dacă dormim cu lumina aprinsă Oricit de bizar ar parea, daca dormim cu lumina pornita riscam sa ne imbolnavim. Mai exact, somnul cu lumina aprinsa poate crește riscul de apariție a diabetului. La prima vedere, n-ar exista nicio legatura intre cele doua. Totuși, oamenii de știința au descoperit una menita sa traga un semnal de alarma. {{294126}}In cadrul unui studiu, cercetatorii au descoperit ca lumina puternica in timpul somn Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol si foto: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- In toamna anului 2000, Rapidul antrenat de Anghel Iordanescu intalnea un Liverpool cu Michael Owen și Steven Gerrard in primul 11, intr-o dubla manșa din preliminariile Cupei UEFA. Rapidiștii au pierdut primul meci, scor 1-0, in fața propriilor suporteri, iar pe Anfield au remizat, 0-0. Constantin Schumacher,…

- Preasfințitul Parinte Ieronim a slujit in Duminica Mironosițelor la Catedrala Patriarhala, unde a vorbit despre legatura dintre Inviere și botez, credincioșia mironosițelor și viața noua in Hristos, pe care a numit-o „distanțare de pacat”, potrivit basilica.ro.„Iata, Hristos ne aduce biruința…

- Preocuparile mai puțin ortodoxe a doi tineri, au fost intrerupte, in Sambata Mare a Pastelui, de catre jandarmii valceni. Jandarmii au observat in cartierul Nord doi barbati. Unul avea o punga in mana si la vederea jandarmilor a incercat sa se urce intr-un taxi aflat in zona. Avand in vedere comportamentul…

- FOTO: Madalin Anca Primaria Pucioasa a amenajat in sensul giratoriu din centrul orașului o torța care a fost aprinsa de Post-ul PUCIOASA: In centrul orașului a fost amenajata o torța, aprinsa de la lumina sfanta apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Ialomița fac cercetari in rem, intr-un dosar penal privind posibile fapte de omor. Organele judiciare s-au sesizat din oficiu, dupa ce un cioban din comuna Balaciu a descoperit cadavrul unui barbat, plutind pe apa raului Ialomița. In momentul de fața, anchetatorii…

- Ziarul Unirea Un nou simptom al coronavirusului descoperit de medicii dermatologi francezi: Ce recomanda experții Un nou simptom al imbolnavirii cu COVID-19, descoperit de medicii francezi. Anterior, s-a descoperit ca cei care iau boala sufera de probleme respiratorii și de pierderi ale mirosului și…

- O echipa de oameni de stiinta din China a anuntat ca a izolat mai multi anticorpi pe care ii considera "extrem de eficienti" la blocarea capacitatii noului coronavirus de a patrunde in celule si care ar putea fi de folos la tratarea sau prevenirea COVID-19, informeaza miercuri Reuters.

- Pot urmari slujba de la distanta, la televizor sau pe internet, iar la miezul noptii pot iesi in balcon ori in curte cu o lumanare aprinsa. Nici lumina de la Ierusalim nu va mai ajunge in Romania, asa cum se intampla in alti ani. Biserica Invierii a fost inchisa pentru prima data pe timp de pace. "De…