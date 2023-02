Stiri pe aceeasi tema

- Dosar de cercetare penala sub aspectul savarșirii infracțiunii de fals in inscrisuri sub semnatura privata, intocmit de polițiștii Biroului pentru Protecția Animalelor In urma verificarilor efectuate cu privire la exportul a 25 de animale (caini) de catre un centrul de colectare carnasiere…

- In cursul anului 2022, la nivelul Biroului pentru Protecția Animalelor din cadrul IPJ Maramureș au inregistrate și efectuate verificari in 173 de petiții si 57 de lucrari, ce au avut ca obiect incalcari a legislației in domeniul protecției animalelor, iar cu ocazia celor 261 de controale efectuate au…

- In cadrul unei operațiuni mai ample, care a avut loc in intregu județul Botoșani, lucratorii Biroului pentru Protecția Animalelor din IPJ au descoperit un proprietar de caini care a savarșit infracțiunii de „intervenții chirurgicale destinate modificarii aspectului unui animal sau altor scopuri necurative,…

- Nr. 184. 058 din 07.02.2023ACTIUNE DESFASURATA DE POLITISTII DIN CADRUL BIROULUI PENTRU PROTECTIA ANIMALELORAvand in vedere necesitatea identificarii si combaterii posibilelor fapte privind traficul ilegal de animale, precum si identificarea oricaror fapte ce ar putea avea incidenta in legislatia nationala…

- In data de 04.02.2023, polițiștii Secției 4 Rurala Peciu Nou au organizat o acțiune in localitațile Șag, Sanmihaiu, Peciu și Parța, din județul Timiș, pentru verificarea modului de respectare a legislației privind regimul de deținere al cainilor periculoși din categoriile I și II.* Ca urmare a activitațlor…

- In perioada septembrie-decembrie 2022, lucratorii Biroului pentru Protecția Animalelor din cadrul I.P.J. Mureș, au efectuat activitați de verificare a modului de gestionare a problematicii cainilor fara stapan de pe raza Județului Mureș, constatandu-se faptul ca pe raza acestuia funcționeaza un numar…

- Politistii de la Biroul pentru Protectia Animalelor au dat sapte amenzi in urma unei actiuni de verificare a modului in care se respecta legislatia privitoare la cainii agresivi si cei fara stapan, actiune derulata in patru localitati, informeaza, miercuri, IPJ Dambovita, potrivit Agerpres."La data…

- Sambata, 28 ianuarie, la ora 10.40, polițiștii Biroului pentru Protecția Animalelor au fost sesizați cu privire la faptul ca un exemplar canin care aparține unui barbat din Ulmoasa a fost gasit mort, existand suspiciunea ca ar fi fost otravit. ”Deplasați la fața locului, polițiștii au identificat cainele,…