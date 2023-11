„Tricolorii” au sarbatorit cu fanii dupa ce Romania a invins Israel, scor 2-1, și s-a calificat la EURO 2024. Romania - Elveția, ultimul meci al nostru din grupa I, e programat marți, 21 noiembrie, de la 21:45, pe Arena Naționala. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV pe Antena 1 Romania a invins in meciul de la Felcsut, chiar daca Israel a deschis scorul inca in minutul doi, dupa reușita lui Eran Zahavi, in urma unei lovituri de colț. ...