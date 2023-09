Ce ne datorează totuși Simona Razvan Prepelița a fost prezent la cele doua finale de Grand Slam caștigate de Simona Halep. Dupa finala de la Wimbledon a scris una dintre cele mai citite opinii la vremea aceea. Era despre visul pe care ni l-a pus pe masa sportiva din Constanța, despre Romania care nu trebuie sa mai rateze, ca toți in frunte cu politicienii trebuie sa se inspire din victoria ei și sa faca lucrurile mai bine. Azi, Razvan crede ca Simona ne datoreaza o poveste. Au trecut anii, noi am ratat, ne conduce o coaliție care nu merita nici macar o medalie de lemn, dar, din pacate, a clacat și Simona.Daca aș fi „in charge"… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Au mai ramas cateva minute pana la startul meciului dintre Romania și Taiwan, meci contand pentru Grupa 1 Mondiala din Cupa Davis.Tribunele incep sa se anime, incet, incet. La meci și-a facut apariția, in urma cu cateva minute, Stere Halep, tatal Simonei Halep. Revenim cu amanunte pe parcursul intregii…

- Fostul PR al Simonei Halep a explodat dupa decizia ITIA care suspendat-o pe Simona Halep pentru nu mai puțin de patru ani de zile pentru dopaj. Cosmin Hodor spune ca decizia e injusta și nici macar nu e motivata corect. ”Din pacate, e abrupt ce i se intampla, decizia pe care a primit-o este nedreapta.…

- Matei Chelemen, un tanar de 13 ani din Romania care studiaza și se antreneaza in Spania, la Rafa Nadal Academy, și-a trait visul saptamana trecuta, cand a luat startul la Wimbledon in intrecerea dedicata juniorilor U14 # Practic, aceeași categorie unde doua romance iși disputau trofeul anul trecut #…

- Gazetarul Cristian Tudor Popescu remarca, intr-un mesaj publicat pe contul sau de Facebook, evoluția impresionata reușita de Sorana Cirstea in fața Jelenei Ostapenko, in meciul din turul secund de la Wimbledon. Jucatoarea din Romania a intors-o pe letona, scor 4-6, 7-6 (4), 6-4, și e in turul III la…

- AC Milan si Monza anunta, joi, crearea "Trofeului Silvio Berlusconi" ("Trofeul Silvio Berlusconi"), un meci amical pe care cele doua echipe care au fost conduse de fostul premier il vor disputa in fiecare an, prima editie fiind programata la 8 august.Meciul din acest an va avea loc pe stadionul U-Power…

- Reprezentativa de handbal feminin a Romaniei va intalni Danemarca, Serbia si Chile in grupele din runda preliminara a Campionatului Mondial, conform tragerii la sorti care a avut loc joi.Romania va evolua la Herning, in grupa E, scrie news.ro. CITESTE SI Elina Svitolina s-a calificat in turul…