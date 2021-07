Stiri pe aceeasi tema

- Curtea de Apel Timișoara a reușit, astazi, sa judece contestația depusa prin avocați de liderul interlop Lucian Boncu impotriva deciziei Tribunalului Timiș de arestare preventiva in lipsa in dosarul in care a fost trimis in judecata de DIICOT fiind acuzat ca a ordonat asasinarea jurnalistului Dragoș…

- Potrivit Realitatea Plus, este vorba despre o cercetare penala in rem.Mai exact, DNA depus o plangere la DIICOT, dar este o ancheta care nu a stabilit un responsabil, deci nimeni nu a fost pus sub invinuire.In decembrie 2020, la ședința de judecata in dosarul privind finanțarea campaniei electorale…

- Lucian Boncu, unul dintre cei mai temuți interlopi din Timișoara, a fost capturat, marți, 1 iunie, de carabinieri in localitatea Latina, de langa Roma, in momentul in care s-a dus sa-și depuna actele pentru obținerea rezidenței, relateaza publicația online Pressalert.ro.Potrivit sursei citate, Lucian…

- Liderul interlop Lucian Boncu a fost trimis in judecata, in lipsa, pentru „incercarea de a determina savarsirea unei infractiuni de omor si de nerespectarea regimului armelor si munitiilor”, informeaza DIICOT Timișoara, intr-un comunicat. Barbatul ar fi incercat sa il asasineze pe jurnalistul timisorean…

- Curtea de Apel Timișoara a motivat decizia de prelungire a controlului judiciar pentru liderul interlop Lucian Boncu și ceilalți membri ai gruparii sale in dosarul traficului de cocaina. ”Din analiza materialului probator, Curtea constata ca temeiurile care au determinat luarea si mentinerea masurii…

- Gruparea condusa de liderul interlop Lucian Boncu a avut, astazi, termen la Curtea de Apel Timișoara unde se judeca apelurile in dosarul traficului de cocaina. La acest termen, instanța a verificat doar legalitatea masurilor preventive din acest caz, 11 din cei 12 inculpați fiind cercetați in stare…