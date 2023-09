Stiri pe aceeasi tema

- In noaptea de vineri spre sambata, ministrul Sanatatii din guvernul din estul tarii, Othman Abdeljalil, a raportat un bilant de 3.166 de morti, ce include 101 victime ale caror cadavre au fost descoperite si ingropate vineri. Bilantul victimelor ar putea fi mult mai mare avand in vedere numarul persoanelor…

- Inundațiile din Derna sunt un exemplu al modului in care clima, geografia unui loc și infrastructura construita de oameni contribuie pentru a transforma o furtuna intr-un dezastru de proporții, spun experții citați de New York Times.O furtuna puternica a lovit duminica coasta de nord-est a Libiei. Doua…

- Semiluna Rosie din Libia a anuntat ca numarul persoanelor care si-au pierdut viata in urma inundatiilor a ajuns la 11.000, informeaza Rador.Este de asteptat ca numarul sa creasca pe masura ce operatiunile de recuperare a cadavrelor continua. Oficialii estimeaza ca aproximativ 30.000 de persoane au…

- UPDATE 14 sept – Peste 3.800 de persoane si-au pierdut viata in inundatiile devastatoare care au lovit orasul Derna din Libia, a precizat miercuri pentru AFP purtatorul de cuvant al Ministerului de Interne al guvernului din estul tarii. Potrivit purtatorului de cuvant, locotenent Tarek al-Kharraz, 3.840…

- In urma inundatiilor devastatoare din Libia peste 30.000 de persoane au ramas fara locuinte, a afirmat miercuri, 13 septembrie, Organizatia Internationala pentru Migratie (OIM), potrivit DPA. Acest bilant se refera doar la orasul-port Derna, a precizat aceasta agentie ONU. Alte mii de persoane au…

- Inundații devastatoare in Libia: 30.000 de persoane au ramas fara locuinteIn urma inundatiilor devastatoare din Libia peste 30.000 de persoane au ramas fara locuinte, a afirmat miercuri Organizatia Internationala pentru Migratie (OIM), potrivit DPA, conform Agerpres. Acest bilant se refera…

- Peste 1.000 de cadavre au fost recuperate pana in prezent in orasul Derna din estul Libiei, grav afectat de inundatii, potrivit unui ministru din cadrul administratiei care controleaza estul tarii citat de Reuters. Aproximativ 10.000 de persoane sunt considerate disparute in urma inundatiilor dezastruoase…

- Guvernul paralel instalat in estul Libiei a amenintat sambata ca va bloca exporturile de hidrocarburi, principala resursa a tarii, acuzand executivul rival cu sediul la Tripoli si recunoscut de ONU, ca iroseste veniturile din petrol, noteaza AFP, citat de Agerpres.Cele mai importante terminale petroliere…