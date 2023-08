Ce modele de rame de ochelari sunt la modă în 2023? Te numeri printre persoanele ce țin sa fie in pas cu moda, inclusiv atunci cand vine vorba de ochelari sau, mai bine spus, de ramele acestora? Atunci ai ajuns in locul potrivit. Ți-am pregatit o lista cu cateva dintre modelele de rame de ochelari foarte populare in acest an, perfecte pentru a completa orice ținuta ori chiar a o scoate din anonimat. 1. Ramele geometrice In 2023, tendințele in materie de rame de ochelari se concentreaza pe forme mai neconvenționale. Ramele hexagonale și octogonale se bucura de o popularitate crescuta, datorita designului lor modern și atractiv. Aceste forme geometrice… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

