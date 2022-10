Stiri pe aceeasi tema

- Rusia isi continua ”operatiunea militara speciala” in Ucraina, ale carei obiective raman neschimbate, deoarece Kievul nu vrea negocieri, anunta Kremlinul vineri, ziua anexarii prevazute de Moscova a patru regiuni ucrainene, relateaza Tass. ”In conditiile in care partea ucraineana a anuntat in mod…

- Președintele Vladimir Putin a declarat joi ca trebuie corectate „toate greșelile” facute in cadrul convocarilor pentru consolidarea operațiunii militare a Rusiei in Ucraina, aceasta fiind prima sa recunoaștere publica a faptului ca „mobilizarea parțiala” pe care a anunțat-o saptamana trecuta nu a decurs…

- Mai mult de jumatate dintre rusi s-au simtit inspaimantati sau anxiosi dupa ce au auzit ca Moscova recruteaza sute de mii de soldati pentru a lupta in Ucraina, potrivit unui sondaj publicat joi de organizatia nonprofit Levada Center, relateaza Reuters. In sondajul realizat in perioada 22-28 septembrie,…

- Kremlinul a anunțat luni ca nu a fost luata nicio decizie privind inchiderea frontierelor Rusiei, pe fondul exodului barbaților care au varsta necesara inrolarii inceput de cand președintele Vladimir Putin a decretat miercurea trecuta o “mobilizare militara parțiala”, informeaza Reuters . „Nu știu nimic…

- Al șaptelea paragraf din decretul președintelui rus Vladimir Putin privind mobilizarea prevede ca pana la un milion de oameni pot fi recrutați in armata. Asta scrie Novaya Gazeta Europa, citand o sursa din administrația prezidențiala. Informația a fost negata de purtatorul de cuvant al Kremlinului,…

- In conferinta sa de presa, purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, a refuzat sa comenteze posibilitatea inchiderii frontierelor pentru a impiedica cetatenii sa se sustraga apelului dupa informatii despre o crestere a vanzarii de bilete doar dus in afara Rusiei.La intrebarea daca Rusia isi…

- Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a fost informat despre regruparea militarilor ruși in estul Ucrainei, a anunțat, luni, 12 septembrie, agenția oficiala de presa rusa, TASS. Este citata, in acest sens, o declarație a lui Dmitri Peskov, purtatorul de cuvant al Kremlinului. El a fost intrebat de un…