- "Rusia dorește sa se implice in treburile interne din multe țari europene pentru a redirecționa atenția acestor țari pe conflictele interne. Rusia finanțeaza mișcarile ultra-radicale. Rusia are o influența extrem de activa prin spațiul informațional, incercand sa propage ideea conform careia pentru…

- Mihailo Podoliak, Consilierul președintelui Ucrainei, a declarat, intr-un interviu pentru Digi24.ro, ca serviciile de informații din Romania ar trebui sa urmareasca cu atenție acțiunile Rusiei pe teritoriul țarii. Podoliak susține ca Rusia finanțeaza mișcarile extremiste din Europa și ca printre metodele…

- Presedintele Klaus Iohannis a afirmat, miercuri, la Varsovia, ca Romania va sprijini Republica Moldova cu orice este necesar, "in orice scenariu". Seful statului a precizat ca scenariile vor depinde, insa, de situatia concreta din teren. Iohannis a fost intrebat, miercuri, la Varsovia, daca are informatii…

- Iohannis a fost intrebat, miercuri, la Varsovia, daca are informatii despre incercarile Rusiei de destabilizare a Republicii Moldova. “Rusia a purtat permanent in ultimii ani un asa numit razboi hibrid, asta insemnand si forta militara, dar si dezinformare. Si aceste lucruri le cunoastem. Stim ca a…

- Ministerul Afacerilor Externe de la Chisinau a declarat joi ca Republica Moldova vrea sa fie parte a ”lumii libere”, respingand afirmatiile ministrului de externe rus, Serghei Lavrov, cu privire la presupuse planuri ale Occidentului de a transforma fosta republica sovietica in ”urmatoarea Ucraina” pentru…

- Ministrul de externe al Rusiei, Serghei Lavrov, a declarat joi ca Occidentul cauta sa transforme Republica Moldova, fosta republica sovietica, in ”urmatoarea Ucraina”, transmite EFE. ”Este avuta acum in vedere R.Moldova pentru acest rol”, a sustinut Lavrov intr-un interviu pentru televiziunea publica…

- Serghei Lavrov, ministrul de Externe al Rusiei, a spus, joi, ca Occidentul incearca sa faca din Republica Moldova in „urmatoarea Ucraina”. „Acum, Moldova este privita pentru acest rol. In primul rand, pentru ca au putut sa puna un președinte in fruntea țarii prin metode destul de specifice, departe…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat joi, la RTV, ca destinul Republicii Moldova trebuie sa fie același cu cel al Romaniei, informeaza News.ro . „Eu mi-as dori varianta mai scurta ca Romania sa se uneasca cu Republica Moldova. Nu poti sa lasi o tara prada din nou Rusiei. Destinul romanilor din…