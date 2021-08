Stiri pe aceeasi tema

- Fratele mamei gemenilor din Ploiești, care au murit ieri seara dupa ce au cazut de la etaj, face acuzații grave. Barbatul susține ca femeie se ocupa cu prostituția și nu se ocupa de copiii ei. El a precizat ca aceasta se plimba cu mașini scumpe in trecut și a fost dusa chiar și in Italia.

- In timp ce copiii sai se aflau morți pe strada, dupa ce au cazut de la etajul 10 al unui bloc din Ploiești, mama acestora se afla in dormitor și era live pe Facebook. Ce facea femeia cand gemenii sai zaceau fara suflare, iar mai multe echipaje interveneau de urgența. Avem filmarea terifianta cu femeia.

- O tragedie greu de imaginat a avut loc ieri seara in Ploiești, asta dupa ce doi baieți, gemeni, au cazut de la etajul 10 al blocului unde locuiau. Mama acestora era live pe Facebook in momentul tragediei și a aflat de la jandarmi ce s-a intamplat.

- Tragedia s-a produs putin inainte de ora 22.00, duminica, 27 iunie, pe strada Birmingham din West Bromwich, un oraș aflat in comitatul West Midlands din Marea Britanie. Florin se plimba cu motorul cand a fost lovit de violent de un Volkswagen Tiguan. In urma impactului, tanarul oltean de 26 de ani a…

- O cladire noua s-a prabusit partial vineri in districtul Nieuw Zuid, la sud de Anvers. Din motive inca necunoscute, o parte a cladirii s-a prabușit și a doborat schelele pe care se aflau muncitorii. Trei muncitori au fost gasiți decedați, 20 au fost recuperați in viața. Un roman se numara printre cei…