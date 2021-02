Stiri pe aceeasi tema

- IPS Casian, arhiepiscopul Dunarii de Jos, a transmis un mesaj despre vaccinare și i-a indemnat pe oameni sa asculte de medici. Liderul bisericii ortodoxe de la Dunarea de Jos a spus ca medicii care se vaccineaza știu ce fac și cu ajutorul lor oamenii vor ieși din izolare. IPS Casian, arhiepiscopul…

- Eșecul guvernarii de dreapta in organizarea anului școlar in pandemie este recunoscut chiar de ministrul educației Sorin Campeanu prin declarația sa privind prelungirea cu "o luna-doua" a termenului de inchidere a mediilor pentru ca sunt prea mulți elevi care n-au avut acces la educația onlineȘi in…

- Deși validarea lui Joe Biden urma sa fie doar o formalitate, susținatorii nemulțumiți ai lui Trump au transformat acest eveniment intr-un moment istoric pe care SUA nu ar fi dorit sa și-l aminteasca. Dupa ce grupul de rebeli a luat cu asalt cladirea Capitolului, Joe Biden a facut apel la fostul președinte…

- Prim-ministrul in exercițiu, Ion Chicu, a transmis un mesaj guvernului și agenților economici. ”Aduc sincere mulțumiri din partea intregului guvern agenților economici și cetațenilor contribuabili la Bugetul de Stat. Cifra planificata a veniturilor anuale 2020 din impozite și taxe colectate de Fisc…

- In Ajunul Craciunului, in Italia clopotele au sunat mai devreme decat de obicei. Slujbele au inceput la caderea serii si nu la miezul noptii, din cauza restrictiilor impuse de guvernul italian. Si la Catedrala Sf. Petru, Papa Francisc a condus slujba de Ajun, in conditii exceptionale.

- Eva Herzigova a anunțat ca are COVID-19. Modelul a povestit intr-o postare pe rețelele de socializare ce simptome are și care este starea ei de sanatate. Eva Herzigova, in varsta de 47 de ani, cunoscuta drept una dintre cele mai frumoase modele ale lumii, a anuntat joi seara pe Instagram ca are COVID-19.…

- Ministrul Apararii Nationale, Nicolae Ciuca, a transmis un mesaj cu ocazia Zilei Nationale a Romaniei, in care arata ca aceasta sarbatoare ne obliga pe toti sa privim responsabil la ceea ce facem pentru tara. Ministrul Apararii Nationale, Nicolae Ciuca, a transmis un mesaj cu ocazia Zilei Nationale…

- MESAJ PENTRU ROMANIA.Ce-mi doresc? O ROMANIE puternica, un popor curajos, o menatalitate unitara și un pur sentiment naționalist, al unui Neam, cu o ideologie principala, de neuitat, cea patriotica.Ce-mi doresc? Un viitor al ROMANIEI cu fii și fiice, unici pentru glie și continuitate necondiționata…