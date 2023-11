Stiri pe aceeasi tema

- In ediția din aceasta seara de la America Express - Drumul Soarelui, sezonul 6 a avut loc prima eliminare. Batalia a fost una restransa, astfel ca echipele au luptat in cursa pentru ultima șansa și doar una singura a parasit competiția. Iata despre cine este vorba!

- Concurenții de la America Express au trecut printr-o noua provocare. Au trebuit sa intre in rolul unor ghizi turistici și sa gaseasca un grup de șase persoane, carora sa le prezinte un obiectiv istoric.

- Cleopatra Stratan și Edward Sanda au primit o sarcina neașteptata la cursa pentru ultima șansa din ediția 10 a sezonului 6 America Express, de pe 1 noiembrie 2023. Iata cum au reacționat cei doi cand au aflat ce au de mancat.

- Episodul 6 de la America Express - Drumul Soarelui, din data de 28 octombrie 2023, a adus multe momente speciale in emisiune. In ediția din aceasta seara, Edward Sanda și Cleopatra Stratan au facut un gest emoționant pentru Romica și Catalin Țociu. Iulia Albu a izbucnit in lacrimi. Iata ce s-a intamplat…

- Episodul 6 din America Express - Drumul Soarelui, din data de 28 octombrie 2023, a adus vești neașteptate pentru concurenți. In ediția de astazi, Cleopatra Stratan și Edward Sanda au primit o pedeapsa dura, dupa ce au scapat de eliminare. Iata ce au fost nevoiți sa faca cei doi soți!

- Cleopatra Stratan și Edward Sanda au primit o pedeapsa de la Irina Fodor in etapa 2 din sezonul 6 America Express - Drumul Soarelui, dupa ce au fost salvați de la eliminare de soarele verde in ediția trecuta.

- Probele de la America Express devin tot mei grele pentru concurenți. Edward Sanda a renunțat la una dintre misiuni și i-a cerut soției sale sa il inlocuiasca. Deși a incercat sa gaseasca o soluție și sa-l incurajeze, concurentul a ramas de neclintit, iar Cleopatra Stratan l-a inlocuit.

- Așteptarea a luat sfarșit! America Express, cel mai dur reality show din Romania, revine la Antena 1, sambata, de la ora 20.00, cu o premiera maraton de cinci zile. Astfel, in primele 3 saptamani, show-ul va fi difuzat sambata, de la 20.00 și duminica, de