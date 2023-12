Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Partidului Alternativa Dreapta, Adela Mirza, a participat in weekend la festivalul anual dedicat sarbatorii de Craciun, Atreju, organizat de premierul Italiei, Giorgia Meloni, si de partidul de guvernamant Fratelli d'Italia.

- Familia Regala a Marii Britanii a facut publice imaginile cu felicitarile de Craciun din anul 2023. Cei care au ales un design surprinzator sunt Kate și William, iar Prințul Charles al III-lea a imrpesionat printr-un design spectaculos. Iata cum arata.

- Membrii Familiei Regale au prezentat imaginile cardurilor cu fotografiile oficiale de Craciun, oferind publicului o privire emoționanta in viața regala in aceasta perioada festiva. Regele Charles al III-lea a ales o imagine din ziua incoronarii sale din acest an pentru cardul sau de Craciun.

- Comediantii rusi Vovan si Lexus, cunoscuti pentru farsele telefonice facute politicienilor europeni, au reusit sa-l atraga astfel in capcana si pe ministrul german al economiei, ecologistul Robert Habeck, de la care au incercat sa obtina declaratii despre Ucraina.Intr-o inregistrare publicata de cei…

- Regele Charles implinește astazi 75 de ani, dar cel mai probabil nu va primi niciun cadou sau felicitare din partea membrilor familiei regale, deoarece zilele de naștere „nu sunt sarbatorite cu adevarat” in cadrul familiei, a afirmat un fost majordom regal, conform The Express. Cu toate acestea, fostul…

- Regele Charles al Marii Britanii și regina Camilla au inceput miercuri, 1 noiembrie, cea de-a doua zi a vizitei de stat in Kenya. Cei doi au mers la un cimitir al veteranilor celui de-al Doilea Razboi Mondial. In timpul revoltei Mau Mau Mau din centrul Kenyei din 1952-1960, aproximativ 90.000 de kenyeni…

- Doar trei persoane de pe planeta Pamant pot calatori oriunde in aceasta lume fara a avea buletin sau pașaport! Regulile au fost scrise acum sute de ani și sunt respectate pana in zilele noastre. Singurele 3 persoane din lume care pot calatori oriunde fara pașaport sau buletin Oamenii au nevoie, in general,…