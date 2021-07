Stiri pe aceeasi tema

- Ambasada Suediei la București a venit cu o replica in stilul sau obișnuit la scandalul documentului cu antetul guvernului in care este stabilita strategia de comunicare a echipei lui Florin Cițu in confruntarea cu aripa Ludovic Orban pentru șefia PNL. Ambasada a prezentat un extras din strategia de…

- In PNL se ascute conflictul dintre taberele celor doi candidați la șefia partidului. Un document cu antetul Guvernului care stabilește strategia de comunicare a echipei lui Florin Cițu in campania interna a ajuns in spațiul public și a inflamat spiritele.

- Cuțitele s-au ascuțit in partid dupa ce un document redactat la Guvern trasa strategia pentru caștigarea șefiei PNL. Potrivit unor surse, șefii filialelor indecise vor avea azi o intalnire, ca sa stabileasca pe cine susțin.

- BUCUREȘTI, 4 iul - Sputnik. Președinția Rusiei anunța ca Vladimir Putin a aprobat Strategia de securitate naționala, semnand Decretul „Cu privire la strategia de securitate naționala a Federației Ruse”. © Sputnik / POOL / Sergei SavostyanovPutin, despre al treilea razboi mondial Documentul…

- BUCUREȘTI, 25 mai – Sputnik. Premierul interimar al Republicii Moldova, Aureliu Ciocoi, a avut astazi o intrevedere cu ambasadorul Romaniei, Daniel Ionița. Cei doi oficialii au facut schimb de opinii cu privire la relațiile moldo-romane și au purtat discuții pe marginea situației epidemiologice…

- Un colet suspect a fost anunțat sambata la numarul unic de urgența 112, in jurul orei 14.00. Obiectul a fost semnalat in apropiere de Ambasada Suediei, pe trotuar. Era vorba de o plasa de rafie.Sambata au avut loc intervenții de amploare in București dupa ce mai multe obiecte suspecte au fost identificate…

- Este alerta in București, dupa ce o persoana a sunat la 112 și a anunțat ca langa Ambasada Suediei din București este un colet suspect. Trupele speciale ale SRI și polițiștii bucureșteni sunt acum la fața locului și intervin.

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat joi actul normativ pentru aprobarea ordonantei de urgenta a Guvernului 217/2020 pentru modificarea art .9 din ordonanta Guvernului 88/2001 privind infiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare pentru situatii de urgenta, transmite Administratia…