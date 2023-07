Ce mașină de lux și-a cumpărat Vlăduța Lupău. Costă aproximativ 300.000 de euro Vladuța Lupau e una dintre cele mai cunoscute artiste de muzica de petrecere din Romania. Are mare succes cu muzica ei, merge la multe concerte, evenimente private, așa a și reușit sa aiba venituri considerabile. Pasionata de mașini, cantareața s-a laudat acum cu noul bolid. In ultimii ani de zile, Vladuța Lupau a condus numai mașini de lux. Acum ceva vreme soțul i-a daruit un Porsche Cayenne, insa acum artista a simțit nevoia unei schimbari, așa ca și-a achiziționat un Bentley.Vladuța Lupau conduce acum o mașina BentleyPrețul unei astfel de mașini variaza intre 200.000 de euro și 300.000 de euro… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

