- Ramona Badescu are acum 52 de ani și e fericita. A devenit mama și traiește o frumoasa poveste de dragoste. Dupa ce a nascut, vedeta a reușit sa ajunga la silueta mult dorita. Spune ca nu a aratat bine mereu, in adolescența simțea ca era grasa, chiar și urata. A trecut apoi printr-o transformare majora.Ramona…

- Ramona Badescu este una dintre cele mai frumoase femei din showbiz. Ajunsa la varsta de 52 de ani, aceasta arata intr-un mare fel. Lucrurile nu stateau, insa, la fel in urma cu mai mulți ani, atunci cand vedeta ajunsese sa-și urasca corpul. Iata ce dezvaluiri uimitoare a facut.

- Obezitatea este boala pe care Romania o trece cu vederea. Prea mulți copii mananca prost și, deseori, emoțional. Parinții realizeaza ca la mijloc este o problema tocmai dupa ce zaharul, sucurile, fast-food-ul și in special lipsa mișcarii dau peste cap acul cantarului. Unul din doi elevi este supraponderal.…

- Sfantul Conon a trait pe vremea Sfintilor Apostoli. S-a nascut in Isauria. Cei de aici au primit credinta in Hristos de la Sfantul Apostol Pavel. Parintii sai, Nestor si Nadia, l-au casatorit fara voia sa. Inainte de a se casatori, i s-a aratat Sfantul Arhanghel Mihail, in chip de barbat prealuminos,…

- Recent, Vica Blochina (45 de ani) a dezvaluit ce fel de regim ține, cate kilograme a slabit datorita lui și din ce motiv nu are deloc pofte, deși mananca doar de doua ori pe zi. Totodata, pe langa atenția pe care o ofera alimentației, Vica face și foarte mult sport. Ce dieta ține Vica Blochina? Mananca…

- ”Veniți de luați lumina!” va rasuna, din nou, la fel ca in ultimii aproape 2.000 de ani, și in anul pandemiei 2021. Numai ca, la fel ca in anul precedent, 2020, preoții vor striga singuri, in biserici. Nimeni nu se va apropia, nimeni nu va lua lumina. Marea bucurie a Invierii Domnului Iisus…

- Sorin Cimpeanu a anunțat ca luni, 8 februarie, nu va avea cine sa preia acest formular de consimtamant pentru testarea copiilor.„Ministerul Educatiei nu a cerut sa fie adus acest formular luni. Pentru ca Ordinul de ministru Educatie, Sanatate, nu precizeaza acest lucru. Am inteles recomandarea, dar…

- Numarul cazurilor de COVID-19 la nivel național a inceput sa scada și pentru prima oara dupa multe luni de pandemie, iar spitalele unde sunt tratați cei infectați cu virusul SARS-CoV-2 au locuri libere. Medicul Emilian Imbri, managerul Spitalului „Victor Babeș” din București, a declarat ca s-au eliberat…