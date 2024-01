Ce mai zice Klaus Iohannis despre Schengen? Presedintele Klaus Iohannis si-a exprimat marți „speranta” ca tara noastra „isi va putea spori curand contributia ca stat membru Schengen si prin aderarea cu frontierele terestre”. „Vom ramane o voce puternica in sprijinul adoptarii unor noi solutii menite sa consolideze securitatea interna a Uniunii, inclusiv prin intarirea spatiului de libera circulatie. Imi exprim speranta ca Romania isi va putea spori curand contributia ca stat membru Schengen inclusiv prin aderarea cu frontierele terestre, un prim pas pozitiv fiind decizia de aplicare a acquis-ului Schengen in Romania si Bulgaria la frontierele… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

