Ce mai vor să controleze țările industrializate? Inteligența artificială Liderii țarilor G7( SUA, Canada, Franța, Italia, Japonia, Regatul Unit și Germania) au convenit asupra necesitații de a reglementa inteligența artificiala generativa, pe fondul ingrijorarilor tot mai mari legate de impactul tehnologiei sofisticate asupra oamenilor și a pieței muncii. La summitul de la Hiroshima, au convenit sa organizeze discuții la nivel de cabinet pe aceasta

