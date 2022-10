Stiri pe aceeasi tema

- Ciprian Deac a luat prin surprindere pe toata lumea! Deși luni seara, la Arad, a parasit terenul pe targa, iar glezna dreapta ii era umflata și invinețita și marți, Ciprian Deac, cel mai folosit jucator de la CFR Cluj in acest sezon, nu renunța și va incerca sa fie pe teren impotriva cehilor.La 36 de…

- Lidia Buble s-a intors dupa patru saptamani petrecute in junga, locul unde se desfașoara reality show-ul grozaviilor ”Sunt celebru, scoate-ma de aici!” A rezistat mult iar mancarurile nu au fost deloc imbietoare, așa cum i-a obișnuit concursul din jungle din Republica Dominicana pe telespectatori. La…

- Dupa victoria Romaniei din ultimul meci, Edi Iordanescu a mai uitat puțin de de stresul acumulat pe terenul de fotbal și s-a relaxat alaturi de familie. Mai are ceva timp pana cand jucatorii sai vor intra din nou pe terenul de joc, așa ca, pana atunci, acesta și-a luat soția și cei doi copii și a decis…

- De 5 ani, Andreea Marin traiește o frumoasa poveste de dragoste alaturi de Adrian Brancoveanu. Vedeta a avut doua casnicii eșuate, insa nu i-a fost teama sa iubeasca din nou.Adrian Brancoveanu a aparut in viața Andreei Marin la momentul potrivit. De cinci ani, cei doi formeaza un cuplu și se ințeleg…

- Știm foarte bine ca Viorel Moldovan are doua mari placeri in viața. Fostul tehnician de pe banca de la Rapid nu știe cum sa iși imparta timpul mai bine, astfel incat sa aiba timp atat pentru cariera, cat și pentru cei doi patrupezi cu care iși ocupa tot timpul liber. Cum a fost surprins de aceasta data antrenorul…

- Britanicul in varsta de 30 de ani, tata a doi copii, care a decis in luna mai sa-și paraseasca familia pentru o refugiata din Ucraina pe care o cazase in locuința in urma razboiului, rupe tacerea. Dupa 4 luni de relație, Tony Garnett, spune ca a dat-o afara din casa pe femeie acuzand-o ca are un comportament…

- O simpla sesiune de cumparaturi ii da serioase batai de cap lui Iulian Miu. Paparazzii celui mai tare site de știri mondene din Romania, SpyNews.ro, l-au surprins pe fostul fotbalist in timp ce incerca sa decida ce articol vestimentar sa cumpere pentru un copil.

- Isabela a confirmat divorțul de Daniel Onoriu. Fosta partenera a pilotului de raliuri nu vrea sa se mai impace sub nicio forma cu acesta. Daniel Onoriu a anunțat ca divorțeaza de Isabela , dupa 6 ani de relație. Nepotul regretatei Gabi Lunca susține ca a fost parasit de soția sa, femeia care timp de…