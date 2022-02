Stiri pe aceeasi tema

- Victoraș Micula, 26 de ani, fiul magnatului Viorel Micula, patronul companiei European Drinks, a fost trimis in judecata intr-un nou dosar. Potrivit G4Media , care a avut acces la rechizitoriul procurorilor, el este acuzat de procurori de instigare la fals in declarații. Procurorii susțin ca Micula…

- Problemele se țin scai de Victoraș Micula. Celebrul milionar e vizat de un nou proces. Acesta a fost trimis in judecata dupa ce ar fi incercat sa inșele o companie de asigurari. "In luna martie a acelui an, un amic de-al lui Victor Micula a sunat la Politie și a anunțat ca a avut un accident,…

- Cunoscut pentru extravaganțele sale la limita legii, Victoraș Micula a fost trimis din nou in judecata pentru o noua escrocherie. Numele sau a ajuns pe masa judecatorilor pentru a treia oara in acest an. De acesta data pentru ca a incercat sa pacaleasca o firma de asigurari distrugand bolidul sau, un…

- Primarul Iașului, Mihai Chirica, a fost pus sub control judicicar, vineri, pentru fapte de corupție in ceea ce privește extinderea unui imobil din Iași. Potrivit procurorilor DNA, blocul ar fi fost construit și intabulat ilegal, cu mai multe niveluri fața de cele prevazute in autorizație. ”Procurorii…

- Incepand cu data de 1 februarie, intra in vigoare reguli noi pentru certificatul de vaccinare in Uniunea Europeana. Certificatul de vaccinare trebuie sa dovedeasca faptul ca aveți doua doze de vaccin și nu au trecut mai mult de noua luni de la cea de-a doua. Daca au trecut mai mult de noua luni, documentul…

- Fostul director al Directiei Economice din Ministerul Transporturilor si Infrastructurii, Petre Neacsa, a fost trimis in judecata de procurorii anticoruptie, sub control judiciar, pentru savarsirea infractiunii de luare de mita in legatura cu achizitia de nave de catre ARSVOM si Regia Autonoma ‘Administratia…

- Procurorii din Tulcea au inceput urmarirea penala in rem pentru purtare abuziva in urma incidentului din localitatea Turcoaia, de sambata, in urma caruia un copil a fost impuscat din greseala de un politist care urmarea un sofer fugar si folosise armamentul din dotare pentru prinderea acestuia. „La…

- Procurorii DIICOT au anunțat luni, 22 noiembrie, ca au decis s-o trimita in judecata pe Lidia Buble, sub acuzatia de dare de mita. Cunoscuta cantareața este acuzata ca a dat in februarie 900 de lei unor agenti de politie pentru a nu fi testata cu aparatul etilotest si pentru a nu fi amendata pentru…