Stiri pe aceeasi tema

- Lidia Fecioru a dezvaluit care sunt plantele ce aduc noroc de Craciun. Daca le ai in casa ta in aceste zile, vei avea parte de abundența și noroc in noul an. Vezi despre ce este vorba, dar și ce alte obiecte nu ar trebui sa lipseasca din locuința ta. Plantele care aduc noroc de Craciun […] The post…

- Daca vrei sa ai un an nou plin de reușite, fericire și mulțumire surprize placute, asigura-te ca te pregatești așa cum trebuie inca de la Craciun. Specialiștii au dezvaluit ce secret ar trebui sa respecte orice om, daca vrea sa aiba un 2024 de poveste. Ce semințe trebuie sa pui in globulețele din brad…

- De Sarbatori, deși onorariile vedetelor se dubleaza, tot mai mulți artiști refuza tentantele oferte, in valoare de mii de euro. In exclusivitate pentru Playtech Știri, soliștii Elena Merișoreanu și Constantin Enceanu au explicat de ce nu vor urca pe scena de Craciun, in timp ce Sofia Vicoveanca, Raluca…

- Se apropie sarbatorile și deja pregatim meniul pentru zilele de Craciun și Revelion. Nelipsite de pe masa festiva sunt sarmalele, pe care orice gospodina știe sa le faca. Dificil este, insa, sa le faca exact ca la carte, moi și pufoase. Iata ce trebuie sa pui in compoziție ca sa se topeasca in gura.…

- In dansul magic al Feng Shui-ului, unde energia curge și se armonizeaza, frunza de dafin devine un element puternic pentru a atrage abundența in timpul sezonului sarbatorilor. Mai mult decat o simpla decorare, utilizarea strategica a laurului la baza bradului tau de Craciun poate fi un gest simbolic…

- Foarte mulți artiști au renunțat definitiv la carne, printre ei numarandu-se și solistul Mihai Onila, din trupa AXXA. Decizia, de a deveni vegetarian, are stransa legatura cu profesia lui, de bioterapeut: ”Viața mea e un post”, ne-a declarat Mihai Onila, in exclusivitate pentru Playtech Știri. El este…

- Gesturi mici, efecte uriașe. Se spune ca norocul și-l face omul cu mana lui, iar micile ritualuri recomandate de specialiștii in Feng Shui sunt de mare ajutor pentru cei care iși doresc sa atraga belșug in viața lor. Afla, din randurile de mai jos, care este ingredientul de Craciun pe care sa il pui…

- Usturoiul este unul dintre cele mai utilizate ingrediente, despre care se spune ca face minuni. Chiar și in Feng Shui, este considerata o amuleta puternica pentru a atrage bani și a indeparta energiile negative. Afla unde trebuie sa il așezi in casa, astfel incat sa atragi bogația și prosperitatea.…