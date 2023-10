Ce leafă au ciobanii în România. Se schimbă tendința Dupa ce ani la randul, ciobanii romani erau atrași de salariile și traiul din strainatate, acum, tendința pare sa se fi schimbat: se intorc acasa, unde și leafa s-a majorat semnificativ, iar in final raman aproape cu aceiași bani precum afara. „Au inceput sa mai vina acasa, foarte mulți au fost plecați dincolo, dar acum nu e diferența mare intre Romania, Spania sau Italia. Salariul a crescut foarte mult in ultimii doi ani, suntem cam aliniați. La ei viața este atat de scumpa, la noi este mai ieftina, eu cred ca este mai bine in Romania, acum. Leafa este in jur de 1.000 euro pe luna, au asigurata… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

