Robotii prezentati la un forum privind inteligenta artificiala au declarat vineri ca se asteapta sa creasca in numar si sa ajute la rezolvarea problemelor globale, dar spun ca nu le vor fura oamenilor locurile de munca si nu se vor razvrati impotriva lor, relateaza Reuters. In prima conferinta de presa om-robot din lume, acestia au dat raspunsuri mixte cu privire la faptul daca ar trebui sa se supuna unor reglementari mai stricte. Cei noua roboti umanoizi s-au adunat la conferinta “AI for Good” de la Geneva, unde organizatorii incearca sa demonstreze ca inteligenta artificiala si robotii pe care…