- ​Dinamo Kiev, echipa antrenata de Mircea Lucescu, s-a impus, sâmbata, cu scorul de 3-0, pe terenul formației Veres Rivne, într-un meci din etapa a XVII-a a campionatului Ucrainei.Golurile au fost marcate de Verbic ’22, ’61 si Tsygankov ’65.În minutul 87,…

- Mircea Lucescu, 76 de ani, a pierdut prima oara dupa 30 de meciuri la Dinamo Kiev in campionat, 1-2 cu Vorskla acasa, și i-a reproșat arbitrului penalty-ul de 0-2. Seria de invincibilitate a lui Mircea Lucescu in campionatul ucrainean s-a terminat. Dupa 30 de meciuri și 363 de zile fara infrangere (de…

- Mircea Lucescu (76 de ani) și-a certat jucatorii dupa victoria obținuta astazi de Dinamo Kiev, scor 3-2, in deplasarea cu Mariupol, din runda cu numarul 13 a primei ligi din Ucraina. Dinamo Kiev și Mariupol, ultima clasata din Ucraina, s-au intalnit de doua ori in aceasta saptamana. A fost 2-1 in Cupa…

- Dinamo Kiev, echipa antrenata de Mircea Lucescu, a câștigat, sâmbata, în deplasare, cu scorul de 3-2, meciul jucat împotriva formației FC Mariupol. Duelul a facut parte din etapa cu numarul XIII a campionatului de fotbal din Ucraina. Meciul nu a început…

- Dinamo Kiev, echipa antrenata de Mircea Lucescu (76 de ani), a caștigat meciul cu Dnipro-1, scor 2-0, și are un avans de 3 puncte fața de Șahtior, dupa 12 etape. Trupa lui Mircea Lucescu și-a facut treaba la Kiev, in compania locului 4, Dnipro-1. Dinamo s-a impus cu 2-0, deși la pauza era egalitate.…

- Dinamo Kiev, echipa antrenata de Mircea Lucescu, a remizat, duminica seara, pe teren propriu, scor 0-0, cu rivala Sahtior Donetk, într-un meci din etapa a zecea a campionatului Ucrainei.Mircea Lucescu, tehnician la Dinamo Kiev din iulie 2020, a antrenat echipa Sahtior în perioada 2004-2016.Dinamo…

- Dinamo Kiev a învins sâmbata, în deplasare, echipa Rukh Lvov, scor de 2-0. Meciul a contat pentru etapa a noua a campionatului Ucrainei.Golurile au fost marcate de Tsygankov (’29, penalti) si Garmash (’38).Echipa lui Lucescu este lider în clasament,…

- Invins de Șahtior, scor 0-3, Mircea Lucescu (76 de ani), antrenorul lui Dinamo Kiev, a realizat ca noul tehnician al rivalei, De Zerbi (42 de ani), tanar și in plina ascensiune, le-a inoculat jucatorilor din agresivitatea sa pentru a caștiga „turnirul” Ucrainei. Italianul l-a provocat, intrand in conflict…