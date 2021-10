Stiri pe aceeasi tema

- Fara antibiotice noi, pana in 2050, se estimeaza ca numarul de morți din cauza infecțiilor rezistente la medicamente va ajunge la 10 milioane de oameni pe an, ceea ce face ca pandemia de coronavirus sa para aproape irelevanta, relateaza The Guardian. O soluție pentru a gasi noi medicamente poate veni…

- Selly a fost invitat la „i Umor ” in ediția de sambata, 25 septembrie, unde a facut un roast spectaculos pentru cei trei jurați, Delia, Cheloo șio Mihai Bendeac. Selly și-a ales un subiect foarte actual pentru roast-ul sau, și anume, influencerii. Cheloo a avut parte de cele mai multe ironii din partea…

- Noapte alba pentru clientii unui hostel din Ramnicu Valcea, din cauza unui incendiu izbucnit la subsol, unde este si sediul unei televiziuni locale. Oamenii au parasit de urgenta cladirea, dupa ce fumul inecacios a ajuns pana la etajul 8.

- Fazakas Szabolcs, din Odorheiu Secuiesc, este creatorul serialului de desene animate Legendarium, singurul de acest fel din lume, care spune povestea legendelor secuiesti si este dovada vie ca iti poti atinge visul din copilarie daca muncesti si nu abandonezi la primul obstacol. Szabolcs a fost un…

- Fazakas Szabolcs, din Odorheiu Secuiesc, este creatorul serialului de desene animate Legendarium, singurul de acest fel din lume, care spune povestea legendelor secuiesti si este dovada vie ca iti poti atinge visul din copilarie daca muncesti si nu abandonezi la primul obstacol, potrivit agerpres.ro.…

- Presedintele Societatii Romane de Microbiologie, Alexandru Rafila, considera ca persoanele nevaccinate anti-COVID nu trebuie sa fie discriminate in niciun fel pentru decizia pe care au luat-o. „Important este ca, atunci cand intri intr-un spatiu inchis, riscul de transmitere al bolii sa fie diminuat…

- Fermierii din județul Olt au sarit in ajutorul sinistraților din Alba care au fost puternic afectați de inundațiile și viiturile din ultima perioada. Mai mulți producatori agricoli s-au mobilizat pentru a strange ajutoare, legume dar și saltele de dormit, care au fost trimise oamenilor din Munții Apuseni…

- FOTO| Un moț din Germania sare in ajutorul semenilor sai din Apuseni, loviți de inundații: Campanie de strangere de ajutoare pentru oamenii greu incercați Adrian Medrea, un abrudean pentru care Țara Moților a ramas in suflet și dupa ce s-a stabilit cu familia in Germania, nu a ramas impasibil la drama…