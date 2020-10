Stiri pe aceeasi tema

- Lili Sandu și-a anunțat fanii din mediul virtual ca a ajuns cu baiețelul ei la spital. Pentru a nu-și ține admiratorii in suspans, vedeta le-a explicat admiratorilor motivul pentru care a venit cu micuțul la clinica.

- Lili Sandu și Silviu Țolu sunt fascinați de baiețelul lor, Thomas Jay, așa ca ziua in care micuțul a implinit o luna a fost marcata cu urari emoționante. Celebra mamica a povestit și de ce a fost nevoita sa stea 10 zile in maternitate, potrivit click.ro. Zilele trecute, vedeta a explicat ce s-a intamplat,…

- Lili Sandu face parte din categoria femeilor care nu se sfiesc sa iși alapteze copilul oriunde, oricum. Dovada stau și ultimele imagini publicate de vedeta pe internet. Proaspata mamica s-a filmat in timp ce-și alapteaza baiețelul, apoi a facut totul public.

- ”Atunci cand viața capata un sens! Miracolul nostru a vrut sa vina pe lume! M-a facut sa traiesc cele mai intense emoții pentru care nu exista cuvinte. Au curs multe lacrimi de fericire... Ii mulțumim lui Dumnezeu pentru o așa mare binecuvantare. Bine ai venit, fiul nostru iubit!” a impartașit vestea…

- Lidia Buble este una dintre artistele cu un succes impersionant in Romania, insa, interpreta recunoaște ca iși dorește sa devina cunoscuta și peste hotare. Astfel ca, vedeta a dezvaluit in cadrul unui interviu pentru revista VIVA!, ce ii lipsește acum pe plan profesional.Lidia Buble s-a desparțit recent…

- Cristina Șișcanu este urcata pur și simplu peste sotul ei și il strange in brațe. Fotografia este realizata din spate, iar cadrul are o vedere generoasa catre partea dorsala a vedetei, care este in costum de baie. "Dor de vacanța", este comentariul Cristinei Șișcanu, semn ca imaginea nu este…

- Mai are cateva saptamani sau zile pina naște și vedeta de televiziune și solista Lili Sandu vrea sa lase totul in ordine cand merge la spital. Astfel ca ea și iubitul ei, modelul Silviu Tolu au hotarat care va fi numele micuțului lor, care este posibil sa se nasca de ziua tatalui lui. Astfel ca... Read…