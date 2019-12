Ce intrebari trebuie sa pui cand mergi la o vizionare de locuinta Te-ai decis sa iti cumperi o casa, ai stabilit un buget si modul in care il vei obtine si ai ajuns la pasul cel mai important, alegerea locuintei in care iti vei petrece urmatorii ani. Ai in minte cum ar trebui sa arate spatiul, ai apelat la o agentie imobiliara pentru a-ti face cautarile mai eficiente si ai pornit pe drumul vizionarilor.



Chiar daca, cel mai probabil, multe dintre locuintele pe care le vei vedea nici macar nu se vor apropia de ceea ce iti doresti, cand vor fi locuri in care te-ai vedea traind, este bine sa pui cateva intrebari care te vor scuti de multe probleme care… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Atunci cand ne referim la vacanțe de peste 5 zile, Romania conduce detașat in clasamentul preferințelor romanilor, arata primul val al studiului cantitativ „Traveler’s Persona Study”, (eșantion reprezentativ la nivel urban de 1083 respondenți, utilizatori de internet, +18 ani, care au plecat in cel…

- „Trebuie sa știți foarte clar ca avem cateva prioritați, in primul rand, organizarea alegerilor. Am luat decizia de a convoca in seara asta toate instituțiile, toate entititațile responsabile pentru organizarea alegerilor, pentru a vedea clar situația la zi și pentru a putea lua masurile care se…

- In contextul reluarii inscrierilor in Programul Național Casa Verde Fotovoltaice 2019, derulat de Administrația Fondului pentru Mediu, P PLUS 2002 - instalator autorizat AFM și administrator al magazinului online E-acumulatori.ro - aduce o serie de completari de interes pentru persoanele fizice care…

- Protestul minerilor de la Paroseni si Uricani, care s-au blocat in subteran, va inceta in momentul in care vor vedea un act normativ care sa reglementeze protectia sociala solicitata, a declarat luni presedintele Sindicatului 'Huila', Laszlo

- Candidatul PSD la alegerile prezidențiale, Viorica Dancila, a spus, marți, la Cluj-Napoca, ca este mai puternica decat contracandiații sai. "Daca ar fi corect, eu ar trebui sa port pantaloni și ei fusta", a declarat Dancila, potrivit Mediafax.

- Simona Halep s-a deplasat marți la Cluj-Napoca, acolo unde a participat la acțiunea "întâlnește-ți campionii", manifestare la care au putut lua parte copiii cu vârste între 3 și 7 ani. Pe lânga Halep, la eveniment s-au aflat și Ion Țiriac și Ilie Nastase. Scopul…

- Traficul din Bucuresti ramane de cosmar, cu toate ca in jumatate dintre intersectiile din oras exista deja semafoare inteligente, care ar trebui sa dirijeze eficient traficul. Iata de ce se intampla asa si cine ar trebui sa ia masuri ca sa nu-si mai piarda zilnic bucuresteanul in trafic de doua ori…

- Sa vedem, foarte pe scurt, cum tratau ungurii nationalitatile in propria tara, cum erau respectate in statul ungar drepturile si libertatile acestora, indeosebi ale romanilor si germanilor ramasi in Ungaria dupa incheierea pacii in urma Primului Razboi Mondial. Cateva date statistice oficiale din…