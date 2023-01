Stiri pe aceeasi tema

- Descoperirile, spun oficialii si militantii ucraineni, ilustreaza eficienta tintirii veniturilor petroliere ale Rusiei si subliniaza nevoia urgenta ca factorii de decizie occidentali sa creasca presiunea financiara asupra Moscovei pentru a ajuta Kievul sa invinga. Raportul, publicat miercuri de Centrul…

- Purtatorul de cuvant al lui Putin, Dmitri Peskov, a comentat zvonurile despre declanșarea unui nou val al mobilizarii in Rusia, oficialul de la Moscova afirmand ca acestora nu trebuie sa li se acorde importanța, relateaza TASS . Fiind intrebat despre acest subiect in timpul conferinței sale zilnice…

- In vara anului 1914, cand incepea primul razboi mondial, oamenii sperau ca totul se va termina pana in pragul sarbatorilor de iarna. Nu a fost așa, iar luptele s-au incheiat abia in 1918. Pacea in Europa, insa, a venit abia peste cateva decenii, dupa anii 80, odata cu prabușirea ultimelor regimuri comuniste…

- Prima opțiune: ar putea sa declare razboiul pierdut și sa se retraga din Ucraina. Dar exista un pericol grav in recunoașterea infrangerii. Rusia a fost construita pe mitul infailibilitații. Cat timp speranța victoriei ramane vie, poporul il va urma pe țar. Dar imediat ce acesta va da inapoi, atunci…

- Stand alaturi de grupul de mame in jurul unei mese cu ceai, prajituri și boluri cu fructe de padure proaspete, președintele Putin a declarat ca este alaturi de cei care și-au pierdut copiii. Mamele au ascultat comentariile lui Putin, dar propriile lor comentarii catre președinte nu au aparut imediat…

- Miercuri, Rusia a salutat declaratia liderilor G20, desi documentul mentioneaza ”suferintele umane imense” provocate de razboiul din Ucraina, transmite Agerpres. Purtatorul de cuvant al lui Putin, Dmitri Peskov, a afirmat ca versiunea finala – pe care diplomatii rusi s-au straduit sa o influenteze –…

- „Maseurul personal” al lui Putin, despre care se susține ca știe multe din secretele președintelui rus, a fugit din Rusia in vara acestui an. Fiul sau, de 29 de ani, a murit in circumstanțe misterioase, la doar patru zile de la fuga sa.Konstantin Goloșapov, in varsta de 67 de ani, a fugit din Rusia…

- Consilierul pentru securitate nationala al presedintelui Joe Biden, Jake Sullivan, a avut discuții confidențiale cu omologii din Rusia, in contextul ingrijorarilor privind escaladarea razboiului și al amenințarilor nucleare, transmite The Wall Street Journal.