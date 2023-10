Ce înseamnă problemele economice ale Chinei pentru întreaga lume A doua economie ca marime din lume, China, țara in care traiesc peste 1,4 miliarde de oameni, se confrunta cu o serie de probleme economice grave. Acestea includ o creștere lenta, un șomaj ridicat in randul tinerilor și o piața imobiliara dezorganizata. Acum, președintele Evergrande, dezvoltatorul imobiliar care a inregistrat cele mai mari datorii din aceasta națiune, a fost plasat sub supravegherea poliției, iar acțiunile companiei au fost suspendate pe piața bursiera. In timp ce aceste probleme reprezinta o mare bataie de cap pentru Beijing, cat de mult conteaza pentru restul lumii? Analiștii… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

