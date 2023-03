Stiri pe aceeasi tema

- Buna Vestire este o sarbatoare cu data fixa, 25 martie, de la care pana la Craciun, cand Fecioara Maria l-a nascut pe Iisus, sunt exact noua luni. In ziua Bunei Vestiri este marcat momentul in care Fecioara Maria din Nazaret, crescuta in templu pana la 15 ani si apoi data in tutela lui Iosif, caci parintii…

- Buna Vestire sau Blagovestenia este ziua in care Fecioara Maria a primit vestea ca-l va naste pe Iisus. Sarbatoarea este prima zi din postul Pastelui in care este dezlegare la peste. Potrivit traditiei, oamenii nu trebuie sa se certe de Buna Vestire, pentru a nu avea necazuri tot anul, scrie Mediafax.Buna…

- Paul Anghel, seful Directiei Generale Control si Supraveghere Piata si Armonizare Europeana a Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC), a transmis mai multe recomandari persoanelor care vor sa cumpere peste si produse din peste, in perioada sarbatoririi Bunei Vestiri si Floriilor

- Buna Vestire reprezinta una dintre cele mai importante sarbatori ale creștinilor ortodocși. Conform calendarului creștin ortodox aceasta se sarbatorește in fiecare an pe aceeași data, fiind o sarbatoare cu data fixa și este cu cruce roșie, avand loc in postul Paștelui. Mai este cunoscuta și ca Blagoveștenia…

- Postul Mare este cel mai lung și cel mai aspru dintre cele patru posturi ale Bisericii Ortodoxe. Credincioșii respecta o mulțime de obiceiuri legate de aceasta sarbatoare, printre care se numara și abținerea de la anumite alimente. Afla in randurile de mai jos cand nu se consuma oțet in Postul Paștelui…

- Poftele sunt diferite de foamea propriu-zisa, aceasta din urma reprezentand un raspuns biologic al organismului la lipsa de hrana. Oamenii pot sa aiba diverse apetituri, chiar daca organismele lor nu dau semne ca le-ar fi foame. Specialiștii in sanatate au explicat ce inseamna daca ți-e pofta de pizza,…

- Creștini ortodocși se pregatesc pentru postul Paștelui, IPS Teodosie a raspuns la intrebarile despre ce consumam. Inaltul Prelat nu este de acord cu consumul de fructe de mare in post, pe care le numește ganganii. „Hai sa ne ințelegem. Pana acolo au mers unele persoane, batrane, care dupa judecata lor,…

- Ce sunt indicatoarele de pe bordul mașinii! Toți suntem șoferi și conducem mașina personala, fie la munca, fie cu alte ocazii. Dar, deși profesioniști, nu de puține ori nu am fost interesați de multe din acele luminițe care ne apar pe bordul mașinii. De fapt, in urma cu cațiva ani, un sondaj britanic…