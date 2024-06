Stiri pe aceeasi tema

- Un accident rutier a avut loc, in aceasta dupa amiaza, la intrare in municipiul Gherla. La fața locului au intervenit o ambulanța, doua echipaje SMURD, pompierii din cadrul Punctului de Lucru Gherla și Detașamentul 1 Cluj-Napoca, dar și polițiștii. Salvatorii au gasit un autoturism ieșit in afara parții…

- Șofer din Alba, implicat intr-un ACCIDENT rutier pe DN 1, la Hula Bradului: Patru persoane au ajuns la spital dupa coliziunea dintre o mașina și un ansamblu TIR Șofer din Alba, implicat intr-un ACCIDENT rutier pe DN 1, la Hula Bradului: Patru persoane au ajuns la spital dupa coliziunea dintre o mașina…

- Potrivit informatiilor, 10 persoane si-au pierdut viata, iar alte 21 sunt date disparute din cauza ploilor abundente din aceasta saptamana cazute in statul Rio Grande do Sul din sudul Braziliei, iar guvernul local a avertizat ca situația este critica și s-ar putea deteriora și mai mult, scrie Rador…

- In acest moment, polițiștii orașului Babeni din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Valcea, intervin la producerea unui eveniment rutier, pe DN 64, la km 99 + 550 m, soldat cu ranirea a 2 persoane.* Din primele verificari efectuate a reieșit faptul ca ar fi avut loc o coliziune intre 3 autoturisme.…

- Aproape de miezul nopții pompierii au fost solicitați sa intervina la un accident rutier produs intre doua autoturisme in mișcare și unul parcat pe strada Republicii din Pitești. Trei tinere, de 19 și 20 de ani, se aflau intr-un autoturism care venea dinspre gara iar la intersecția cu strada C.A. Rosetti…

- Tanarul de 21 de ani care a ucis un om și l-a bagat in spital pe un altul a fost arestat duminica seara. Pe numele lui Bogdan Vișan a fost emis mandat de arestare pentru o perioada de 30 de zile de catre un magistrat de drepturi și libertați de la Tribunalul Suceava. Bogdan Vișan este cercetat ...

- Accident de circulație cu trei raniți, miercuri seara, la Timișoara. Trei persoane au ajuns la spital, inclusiv șoferul autoturismului cu care a intrat intr-un stalp. Polițiștii au deschis un dosar penal.