- Un atac al Rusiei asupra unui magazin de bricolaj aglomerat din orașul ucrainean Harkov a ucis sambata cel puțin doua persoane. Mai multe persoane sunt ranite. Un incendiu uriaș a izbucnit dupa atac, iar echipele de pompieri se lupta sa il stapaneasca, au declarat oficialii regionali, potrivit medaifax.

- Rusia a lovit duminica o stațiune aglomerata de la marginea celui de-al doilea oraș ca marime din Ucraina și a atacat, de asemenea, satele din regiunea inconjuratoare, omorand cel puțin 11 persoane și ranind multe altele, noteaza Reuters. Atacurile cu rachete au fost cele mai recente atacuri constante…

- Te-ai aștepta ca vremea neobișnuit de uscata, fara suficiente ploi, sa fie semnalata in mod deosebit in sudul Romaniei, insa realitatea este alta. In ce oraș s-a inregistrat cea mai mica valoare a cantitații lunare de precipitații, potrivit datelor Administrației Naționale de Meteorologie (ANM). Orașul…

- Companiile germane Knauf și WKB Systems GmbH sunt implicate in ceea ce rușii numesc „eforturi de restaurare” a Mariupolului ocupat, din regiunea Donețk, oraș distrus de armata rusa, potrivit unei investigații publicate miercuri de jurnalistii emisiunii Monitor a postului de televiziune german ARD, preluata…

- Gruparea jihadista Stat Islamic (ISIS) a revendicat, pe canalul de Telegram al grupului, responsabilitatea pentru atacul terorist de la sala de concerte Crocus City Hall, de la periferia Moscovei, soldat cu cel putin 60 de morti si peste 100 de raniti, informeaza CNN.ISIS a transmis ca luptatorii sai…

- Directoratul Național de Securitate Cibernetica a anunțat ca Romania a fost ținta unor cyber-atacuri de tip DDoS indreptate impotriva unor organizații din sectorul financiar-bancar, cat și asupra unor instituții publice. Directoratul cerceteaza ca sa stabileasca cu exactitate proveniența atacurilor…

- Mai mulți membri ai Cluburilor Lions și Leo Deva Sarmizegetusa s-au aflat, vineri, 8 martie 2024, in mijlocul familiilor cu copii din patru comunitați defavorizate din municipiul Deva, in cadrul unei acțiuni caritabile care face parte din seria activitaților desfașurate de tinerii voluntari in sprijinul…

- Armata SUA anunța ca sambata a doborat cel puțin 28 de drone in Marea Roșie, potrivit Sky News, titreaza Mediafax. Forțele militare ale coaliției americane au doborat cel puțin 28 de drone peste Marea Roșie, a transmis Comandamentul Central al SUA.Centrul de comanda a anunțat ca nicio…