Ce înseamnă de fapt mandatul de arestare al CPI pe numele lui Putin și ce precedente există Este posibil ca Vladimir Putin sa nu ajunga prea curand intr-o celula de la Haga, dar mandatul de arestare pentru crime de razboi i-ar putea afecta capacitatea de a calatori liber și de a se intalni cu alți lideri mondiali, care s-ar putea simți mai puțin inclinați sa vorbeasca cu un om cautat, se arata intr-o analiza a agenției Reuters. Putin este doar al treilea șef de stat care este pus sub acuzare de Curtea Penala Internaționala in timp ce se afla inca la putere. In cele ce urmeaza, o privire asupra consecințelor pe care le-ar putea suferi liderul de la Kremlin. Fii la curent cu cele… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

