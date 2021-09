Ce înseamnă, de fapt, ieșirea din indiviziune Termenul de indiviziune nu este foarte cunoscut, insa e bine de știut in ce inseamna in cazul in care veți pus in vreo situație de aceasta natura. Ce inseamna, de fapt, ieșirea din indiviziune? In primul rand, termenul de indiviziune reprezinta acea forma a proprietatii comune in care drepturile titularilor nu sunt divizate fizic, ci numai ideal. Mai exact, indiviziunea presupune o pluralitate de titulari de drepturi de proprietate, fiecare dintre ei avand un drept exclusiv asupra unei cote-parti ideale din comunitatea de bunuri. Ce inseamna, de fapt, ieșirea din indiviziune In cazul in care apare… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Starea de alerta in Romania a fost prelungita cu 30 de zile. In acest context, nuntile, botezurile si alte evenimente similare sunt permise cu un numar de maximum 200 de persoane in exterior sau de maximum 150 de persoane in interior, in județele/localitațile unde incidența cumulata la 14 zile este…

- Cinci persoane și trei autovehicule au fost implicate intr-un accident rutier produs, sambata la amiaza, in Ploiești. Potrivit ISU Prahova, accientul s-a produs in Ploiești, la ieșire spre Targoviște. Dn primele informații, in evenimentul rutier au fost implicate trei autovehicule in care se aflau in…

- Noua persoane au ajuns la spital, luni, dupa ce microbuzul cu care circulau a fost lovit de un tren in localitatea clujeana Urișor, comuna Cașeiu. Dintre cele noua persoane, doua se afla in continuare in stare critica. Este vorba despre o minora de 13 ani și o alta femeie. Mama copilei de 13 ani a decedat…

- In cursul saptamanii trecute, in localitatea Rașnov din județul Brașov a fost inregistrata o apariție brusca a unui numar crescut de persoane care au manifestat fenomene digestive de tip varsaturi, grețuri, durere abdominala, febra, frisoane, scaune diareice și care au solicitat consult medical la medicii…

- Prefectul Capitalei a declarat ca starea de alerta din Sectorul 1 nu se refera la o amenintare pentru sanatatea populatiei, ci la nefunctionarea unui serviciu public. In niciun caz nu va fi reziliat contractul cu Romprest, compania este parte din solutie, spune prefectul. Concret, o alta firma va fi…

- Agentia Județeana pentru Ocuparea Fortei de Munca Maramureș informeaza absolventii promotiei 2021, ca sunt asteptați sa se inregistreze in evidentele institutiei, pentru a beneficia de toate serviciile puse la dispozitie de A.J.O.F.M. Maramureș in scopul integrarii acestora pe piata fortei de munca.…

- Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Dolj informeaza absolventii promotiei 2021 ca, in termen de 60 zile de la absolvire, sunt asteptati sa se inregistreze in evidentele institutiei pentru a beneficia de toate serviciile puse la dispozitie de AJOFM Dolj in scopul integrarii acestora pe…

- Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) informeaza absolventii de invatamant din promotia 2021 ca sunt asteptati sa se inregistreze in evidentele institutiei pentru a beneficia de toate serviciile puse la dispozitie de Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM) Brașov,…