- Senatorul liberal Vlad Pufu a explicat la Prima News, ceremonialul ”Hakuna Matata” la care presedintele Klaus Iohannis a asistat in Tanzania, afirmand ca : este vorba despre niste traditii care probabil au fost negociate in cadrul protocolului. ”Uitati-va cand Obama a fost in Kenya, sa vedeti acolo…

- Președintele Klaus Iohannis și consoarta au incheiat vizita in Tanzania, din turneul african de 10 zile. Dar nu au incheiat-o oricum. Imaginile cu distracția de desparțire sunt de departe cele mai spectaculoase din calatoriile exotice ale președintelui de pana acum.

- 'Hakuna matata' cu Klasu Iohannis: o noua bizarerie in vizita președintelui / Oamenii locului sar in apa cu tabloul președintelui Romaniei in brațeUn grup de localnici din Zanzibar strigau diverse chestiuni la tablourile lui Klaus Iohannis și Carmen Iohannis. „Da, da, da!!! Președintele Romaniiiieiii,…

- Președintele Klaus Iohannis și prima doamna au incheiat vizita in Tanzania, din turneul african de 10 zile și au avut parte de mii de surprize: pe langa dansul safarian al primei doamne, cei doi soți au fost tratați ca niste adevarați regi. La petrecerea de adio din Zanzibar, Iohannis și soția au avut…

- Vizita președintelui Klaus Iohannis in Tanzania s-a desfașurat dupa un protocol diferit fata de Kenya. La programul oficial sotia președintelui Romaniei, Carmen Iohannis și sotul președintei Tanzaniei nu au fost prezenti. Nici la dineul oficial nu au participat.

- Presedintele Klaus Iohannis a sosit in Tanzania, urmand ca vineri sa fie primit de seful statului, Samia Suluhu Hassan, iar sambata va merge in Zanzibar, unde Iohannis are programata si o vizita in Stone Town, inscris in patrimoniul UNESCO, informeaza news.ro

- Administrația prezidențiala a anunțat marți seara, 7 noiembrie 2023, ca saptamana viitoare Klaus Iohannis va pleca intr-un turneu in Africa. Șeful de stat roman va vizita patru țari: Kenya, Tanzania, Cabo Verde și Senegal. Ce informații sunt disponibile pana la momentul redactarii acestui material.…