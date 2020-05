Ce inseamna cand visezi nunta Specialistii spun deseori ca, atunci cand visezi o nunta, mai ales daca tu esti mireasa, subconstientul tau exprima atitudinea pe care o ai fata de o anumita persoana sau situatie deosebita. In general, visele despre nunti apar in perioade de stres, cu griji si incercari dificile. Nunta este un angajament si o obligatie, cee ace inseamna ca in realitate te confrunti cu o serie de obligatii pe care trebuie sa ti le asumi, indiferent ce se va intampla in viitor. Poate fi vorba de noi responsabilitati la serviciu sau despre proiecte personale pe care le vei pune greu pe roate, daca nu ai toate resursele… Citeste articolul mai departe pe stirigorj.ro…

