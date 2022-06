Stiri pe aceeasi tema

- Visatul este unul dintre cele mai complicate și mai misterioase aspecte legate de somn. Cateodata, visele sunt atat de placute incat ne pare rau ca ne-am trezit. Alte ori, ne confruntam cu coșmaruri infricoșatoare, care par extrem de reale. Ai visat vreodata șoareci?! Iata care este semnificația acestui…

- Visele sunt povești și imagini pe care mintea noastra le creeaza in timp ce dormim. Ele pot fi distractive, romantice, tulburatoare, inspaimantatoare și uneori bizare. Ai visat vreodata ca speli haine? Iata ce mesaj ascuns care aceasta semnificație. Cu siguranța nu te-ai gandit pana acum!

- Dicționarul viselor. Ce inseamna, de fapt, cand visezi un pește. Ai visat un Pește și nu știi ce semnificație are? Totul depinde de modul in care visul s-a desfașurat. Peștele poate fi visat sub diferite forme și fiecare dintre ele semnifica ceva. Ce trebuie sa știi insa este ca la modul general, peștele…

- Pentru majoritatea oamenilor, somnul este cel mai bun, parțial pentru ca ne ofera șansa sa ne relaxam și sa visam. Dar uneori, acele vise pot fi sursa unui stres major, mai ales daca visezi pe cineva pe care ai prefera sa-l uiți. Intr-un minut, visezi sa mananci cea mai buna inghețata pe care ai gustat-o…

- Atunci cand visezi o persoana care a murit, sentimental este unul de tristețe. Apariția in vis a unei persoane dragi, poate avea numeroase semnificații. Este foarte important ce trebuie sa faci in cazul in care se intampla acest lucru. Se pare ca, persoanele decedate apar mai des in vise ca in perioada…

- Exista multe semnificații pentru visele cu bani, deoarece interpretarea se schimba in funcție de detalii și context. Astfel, atunci cand banii iți apar in vis, trebuie sa ai in vedere toate amanuntele pentru o interpretare potrivita. Iata ce inseamna cand visezi bani, in diferite situații!

- Potrivit traditiei populare romanesti, atunci cand visezi capuse te paste saracia sau chiar o boala grea. De asemenea, daca visezi ca ai omorat o capusa poate insemna ca te vei intalni cu un dușman. Profita acum : Oferta de nerefuzat Oferta de nerefuzat . Cum facem un concediu reușit cu bani puțini!…

- Unii oameni viseaza, insa cand se trezesc nu iși mai amintesc nimic, iar alții țin minte fiecare detaliu din vis. Unele visuri au diferite semnificații, iar faptul ca, de exemplu, visezi șerpi poate avea legatura cu provocarile și sentimentele carora trebuie sa le faci fața in fiecare zi. Theo Rose…