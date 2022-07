Stiri pe aceeasi tema

- Visatul este unul dintre cele mai complicate și mai misterioase aspecte legate de somn. Cateodata, visele sunt atat de placute incat ne pare rau ca ne-am trezit. Alte ori, ne confruntam cu coșmaruri infricoșatoare, care par extrem de reale. Ai visat vreodata șoareci?! Iata care este semnificația acestui…

- In țara nostra, de multe ori pacienții sunt nevoiți sa ceara pe rețelele de socializare ca rudele și prietenii sa doneze. Astazi, de Ziua Mondiala a donatorului de sange și in Centrele de Transfuzie sanguina sunt mai mulți donatori decat in alte zile.

- IRESPONSABILA… O adolescenta de 15 ani, care a devenit mama in urma cu peste 3 luni, a pus pe jar Poliția, spitalul din Barlad, dar și Protecția Copilului, dupa ce, de cateva saptamani, aceasta iși face de cap! Inițial, pe 21 mai, a fost data disparuta de acasa cu copil cu tot, dar a fost […] Articolul…

- Am stat de vorba cu Sam, un numar baimarean, elev al Colegiului Mihai Eminescu din Baia Mare, dar și model al Kaira Models. Singura agenție de modeling din Baia Mare. Pasiunea pentru modeling și modul „diferit” de a privi lucrurile ne-am determinat sa punem anumite intrebari pentru a afla mai multe…

- Exista multe semnificații pentru visele cu bani, deoarece interpretarea se schimba in funcție de detalii și context. Astfel, atunci cand banii iți apar in vis, trebuie sa ai in vedere toate amanuntele pentru o interpretare potrivita. Iata ce inseamna cand visezi bani, in diferite situații!

- Consideram ca timpul este o resursa infinita, pana cand aflam ca un apropiat are un diagnostic terminal, iar zilele i se impart și i se calculeaza in funcție de un set de analize sau un prognostic sumbru. Abia atunci realizam ca resursa cea mai prețioasa este timpul, impartit in secunde, minute, ...

- Potrivit traditiei populare romanesti, atunci cand visezi capuse te paste saracia sau chiar o boala grea. De asemenea, daca visezi ca ai omorat o capusa poate insemna ca te vei intalni cu un dușman. Profita acum : Oferta de nerefuzat Oferta de nerefuzat . Cum facem un concediu reușit cu bani puțini!…

- Dupa ce și-a incheiat o parte din problemele din viața de familie, Anamaria Prodan a revenit la activitațile importante din viața sa profesionala spumoasa. Acesta s-a afișat in cadrul unei conferințe extrem de importante la București, alaturi de cele mai importante familii care "conduc lumea", intr-un…