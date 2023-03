Ce impact va avea falimentul Euroins? Un scandal urias a izbucnit in Romania, in jurul asiguratorului bulgar de aici, Euroins. Presa din tara deja vorbeste despre falimentul companiei Euroins Romania - care are filiala in tara noastra, dar face parte din grupul Eurohold. Desi este lider pe piata asigurarilor din Romania si face parte din subholdingul de asigurari al Eurohold, Euroins ar putea intra in insolventa. Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) a descoperit nereguli la liderul pietei RCA si a decis joi seara, 16 martie 2023, sa ridice autorizatia conducerii acestei companii. Cu toate acestea, compania tocmai… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Oficialii asiguratorului Euroins susțin ca ASF a retras licența companiei impotriva legislației UE și a celei din Romania. Conducerea Euroins a organizat o conferința de presa in care a incercat sa demonstreze ca ASF nu a avut niciun motiv sa ridice licența și sa constate insolvența. Ei consider ca…

- Comisia Economica și cea de Buget-Finanțe din Senat vor audia, luni, de la ora 12.00 conducerea Autoritații de Supraveghere Financiara. Venirea șefului ASF, Nicu Marcu, in Parlament, are loc dupa ce vinerea trecuta instituția a anunțat ca a cerut inițierea procedurii de faliment in cazul Euroins, liderul…

- Planul de redresare al Euroins nu a fost respectat inca din iunie, insa ASF nu a luat nicio masura pentru a preveni o noua lovitura data pe piața asigurarilor RCA, transmite președinte COTAR, Vasile Ștefanescu, la emisiunea „Selectiv”, cu Dan Bucura, transmisa de B1TV.Context: Consiliul Autoritatii…

- E oficial! Euroins intra in insolvența. Consiliul Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF) a decis sa retraga autorizatia de functionare a societatii Euroins Romania, constatand indiciile starii de insolventa a companiei, a anuntat vineri, institutia. „Consiliul a mai hotarat promovarea de catre…

- Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) a aplicat Euroins, in intervalul februarie 2020 - ianuarie 2023, 26 de sanctiuni, soldate cu amenzi totale de peste 16 milioane de lei, rezultate din 17 actiuni de control. Potrivit unei analize a ASF, societatea a supraestimat veniturile din anul 2021 cu…

- Autoritatea pentru Supraveghere Financiara a anunțat oficial vineri dimineața retragerea licenței și intrarea in insolvența a companiei Euroins, liderul de pe piața RCA. Libertatea a anunțat de joi seara pe surse decizia luata in unanimitate de Consiliul ASF. „Consiliul a mai hotarat promovarea de catre…

- Consiliul Autoritatii de Supraveghere Financiara ASF a decis sa retraga autorizatia de functionare a societatii Euroins Romania, constatand indiciile starii de insolventa a companiei.Potrivit unui comunicat al ASF, consiliul a mai hotarat promovarea de catre ASF a unei cereri pentru deschiderea procedurii…

- „Compania bulgara este atacata de oficiali ai Autoritații de Reglementare Financiara din Romania de trei ani”, a spus Asen Christov sambata seara la BNT, postul public de televiziune din Sofia. „Euroins se victimizeaza și avanseaza chiar ea o suma, pentru ca știe ca analiza de solvabilitate arata ca…