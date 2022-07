Stiri pe aceeasi tema

- In ediția de astazi de la Neatza cu Razvan și Dani, ca de fiecare data, Dani Oțil a reușit sa le aduca oamenilor zambetul pe buze cu o noua gluma. Ce a marturisit prezentatorul TV despre fiul lui, dar și ce vrea sa le faca colegilor, atunci cand emisiunea se va transmite de la malul Marii Negre.

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Liviu Varciu a dezvaluit ce planuri mari de viitor are. Prezentatorul TV vrea sa stranga bani, mai ales pentru ca vrea sa realizeze ceva diferit fața de tot ce exista in prezent. Ce a marturisit artistul.

- Astazi, pe data de 2 iulie, Liviu Vasilica ar fi implinit varsta de 72 de ani. Ce a marturisit fiul lui, Florin, in exclusivitate pentru Antena Stars, dar și cum a reușit sa-l țina pe cantareț viu in sufletele oamenilor.

- Dani Oțil face serie de dezvaluiri in cadrul emisiunii pe care o prezinta la Antena 1. Prezentatorul TV a marturisit care este cea mai mare temere a lui și susține ca a avut aceasta frica inca din copilarie. Iata de ce se teme cel mai mult matinalul!

- Dani Oțil și Gabriela Prisacariu au devenit parinți in urma cu cateva luni, iar cei doi traiesc cea mai frumoasa perioada din viața lor. De aceasta data, matinalul de la Antena 1 a marturisit motivul pentru care nu iși va mai luat fiuL in vacanțe. Iatade ce a luat o asemenea decizie!

- Elena Ionescu a fost de fiecare data sincera, iar de aceasta data a marturisit cum a pierdut lupta cu kilogramele dupa ce a ajuns la București. Artista a marturisit in exclusivitate la Antena Stars ca nu putea sa se abțina de la dulciuri, dar nici de la mancarurile fast-food, motiv pentru care a reușit…

- Scandalul dintre Iulia Salagean și Bianca Dragușanu continua! Iulia Salagean a marturisit in exclusivitate la Antena Stars ca Bianca Dragușanu incerca sa-l abordeze pe Alex Bodi atunci cand se desparțea de Gabi Badalau. Iata ce a marturisit fosta soție a lui Alex Bodi!