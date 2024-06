Stiri pe aceeasi tema

- Era iarna lui 2011 cand Traian Basescu anunța schimbarea legii sanitare astfel incat se liberaliza accesul firmelor private la fondurile destinate serviciilor medicale de urgența. Lege cu care Raed Arafat nu a fost de acord, motiv pentru care Traian Basescu a sugerat ca mai bine și-ar da demisia.Basescu:…

- „Am fost la Londra și ne-am intalnit cu Lordul John Rid, fostul ministru al Apararii din Marea Britanie și reprezentant al acestei firme, eu m-am dus imediat și le-am zis ce vreau sa fac, ei au zis bine, bravo, ca ne ataca rușii.Dar chiar tot ce faceați ii cereați voie lui Coldea?Il informamDe ce simțeați…

- In direct la emisiunea Culisele Statului Paralel, fostul soț al Elenei Udrea a spus cum s-au intalnit cu toții la Neptun. Evenimentul a fost organizat de Basescu la vila de protocol unde se țineau petreceri private cu cei mai puternici oameni din stat. Anca Alexandrescu: Cand l-ati cunoscut pe Coldea? Dorin…

- Victor Ponta se declara revoltat de ultimele iesiri ale lui Traian Basescu legat de cazul Coldea . Ponta a scris pe pagina sa de Facebook ca “de cate ori il vad pe Basescu dand lectii poporului la televizor – ma gandesc daca sa ma duc la baie sa (…) sau sa ii arunc paharul de whisky in fata“. “A reaparut…

- 17 noiembrie 2015 a reprezentat apogeul puterii lui Florian Coldea. In acea zi a depus juramantul și a inceput sa lucreze guvernul Cioloș. Influența și prestigiul celui care conducea Serviciul Roman de Informații crescusera exponențial in ultimii ani și implicarea sa in constituirea respectivului guvern…

- Nicușor Dan a aparut pe scena publica din Romania pe fondul protestelor declanșate dupa 2010. Actualul primar al Capitalei a candidat pentru prima oara in 2012 ca independent, cand a obținut un scor de 9%.Doi ani mai tarziu, Nicușor Dan anunța ca intenționeaza sa iși faca partid. Potrivit legii, formațiunea…

- Bobby Paunescu: Eu am condus editorial B1Tv in primii 10 ani. Am fondat televiziunea. Ulterior dupa ce m-am apucat de film m-am dus domnul Oancea si l-am intrebat daca vrea sa conduca postul. El a jurat pe Dumnezeu ca va fi corect, a semnat contracte, si asa mai departe. Pana cand am inceput sa deranjez.…

- DRAGNEA: AM VRUT SA MA LAS DE POLITICA, DAR E GREU SA STAU DEOPARTE In prima parte a interviului, Liviu Dragnea a dat lecții de preparare a mielului tradițional de Paște, in stil romanesc, dar nu s-a ferit sa comenteze și situația politica din țara, mai ales din perspectiva ultimelor dezvaluiri facute…