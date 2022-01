Stiri pe aceeasi tema

- Conflictul dintre Rusia și Ucraina este iminent, dar nu se va desfașura mai devreme de o luna, din cauza ca rușii nu doresc sa umbreasca Jocurile Olimpice din China, susține europarlamentarul Eugen Tomac (PMP). „Nu mai este un secret pentru nimeni ca, la est de noi, un conflict militar poate izbucni…

- Pachetul de finanțare propus luni de Comisia Europeana trebuie sa primeasca unda verde din partea statelor membre UE și a Parlamentului European. Mișcarea este o noua incercare a aliaților europeni de a-și arata sprijinul pentru Ucraina pe fondul tensiunilor cu Rusia, relateaza Politico . Comisia Europeana…

- Casa Alba a incercat sa clarifice comentariile președintelui Joe Biden despre o potențiala invazie ruseasca in Ucraina, dupa ce președintele Statelor Unite a spus ca raspunsul SUA va depinde de severitatea acțiunilor Rusiei. Biden a declarat miercuri ca se așteapta ca Rusia sa atace Ucraina, iar in…

- Ucraina a declarat ca dețin unele „dovezi” care arata implicarea Rusiei in atacul cibernetic de amploare ce a vizat saptamana aceasta mai multe ministere si site-uri guvernamentale ucrainene. Potrivit reprezentanților Ministerului pentru Digitalizare, obiectivul atacului cibernetic este de a „destabiliza…

- SUA au transmis, joi, dupa ultima reuniune cu Rusia, in cadrul OSCE, ca nu vor accepta „santajul“ Moscovei si nici cererea acesteia de mentinere a „sferelor de influenta“, in timp ce Rusia a avertizat ca in lipsa unui „raspuns constructiv“ din partea Occidentului asupra cererilor sale privind securitatea…

- Ministrii de externe din tarile membre NATO se vor intruni vineri intr-o reuniune de urgenta in format de videoconferinta pentru a discuta despre tensiunile legate de Ucraina si despre securitatea in Europa, dupa prezentarea mai multor cereri de catre Moscova, a anuntat marti Alianta Nord-Atlantica,…

- Presedintele american a declarat vineri ca pregateste un "set de initiative" care vizeaza protejarea Ucrainei de un atac rus, intr-un moment in care Kievul si Washingtonul acuza Rusia ca a concentrat trupe la frontiera si ca efectueaza pregatiri pentru o invazie, relateaza AFP si Reuters. Afirmand…

- Președintele Republicii Belarus, Aleksandr Lukașenko, a declarat ca țarile occidentale au inventat ipoteza privind existența unor planuri pe care le-ar avea Rusia de a ataca Ucraina și le-a propus acestora „sa puna faptele pe masa”. „Inca o data, ‘partenerii’ noștri, așa cum sunt numiți in Rusia, rivalii…