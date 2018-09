Daca in anii trecuti, romanii urmareau, ca beneficii privind locul de munca, programul de lucru flexibil și timpul petrecut pe drumul acasa-serviciu, intr-un studiu recent este evidentiat un aspect neluat in calcul de mulți dintre angajatori: masa de pranz. Potrivit noului barometru lansat de Frames&TrainYourBrain, 24% dintre respondenți au trecut masa de pranz in topul […]