- In ediția 12 din show-ul Poftiți pe la noi: Poftiți prin țara, nea Marin și vedetele sale, Carmen Tanase, Anca Dinicu, Silviu Mircescu și Marius Damian, insoțiți de Liviu Varciu și Andrei Ștefanescu.

- In ediția 11 din Poftiți pe la noi: Poftiți prin țara!, aventura continua la Barsana, acolo unde Carmen Tanase, Anca Dinicu, Marius Damian, Silviu Mircescu, Liviu Varciu și Andrei Ștefanescu il ajuta pe nea Marin.

- Poftiti pe la noi: Poftiti prin tara! continua și saptamana aceasta intr-o zona cu totul și cu totul speciala din Romania, in comuna Barsana. Luni seara, așa cum și-a obișnuit telespectatorii, Nea Marin a preluat rolul de primar și a pus la munca patru vedete. Carmen Tanase, Anca Dinicu, Silviu Mircescu…

- Carmen Tanase, in costum popular, in caruța. Actrița in varsta de 60 de ani apare intr-o emisiune de televiziune intr-o ipostaza neașteptata. Luni, marți și miercuri, de la 20:30, noul sezon „Poftiti pe la noi: Poftiti prin tara!” continua intr-o zona cu totul și cu totul speciala din Romania, in Maramureș:…

- In timp ce se straduiau sa puna la punct toate detaliile pentru spectacolul organizat de Nea Marin, vedetele din ediția 9 Poftiți pe la noi: Poftiți prin țara au fost nevoite sa ia o pauza pentru ca a inceput ploaia.

- Liviu Varciu și Andrei Ștefanescu nu au putut sa invețe dansul lui Nea Marin. De vina sunt, susțin ei cu tarie, talentul lor de dansatori care-i impiedica sa execute mișcarile simple. ”Noi nu suntem creați pentru lucruri ușoare”, s-au aparat ei.

- Dupa ce Nea Marin și ajutoarele sale, Jean de la Craiova, Cosmin Seleși, Adrian Ștefanescu și Romica Țociu au incarcat caruța cu lemnele pentru scena, a fost chemat Liviu Varciu in ajutor.

- Tmp de sapte sezoane a strunit vedetele și le-a pus la treaba pentru a da o mana de ajutor celor aflați la nevoie, iar incepand din 6 decembrie, Nea Marin revine la Antena 1 cu un nou sezon al emisiunii „Poftiti pe la noi: Poftiti prin tara!”, ce va fi difuzat in fiecare luni, marti si miercuri, de…