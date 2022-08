Stiri pe aceeasi tema

- Situatie tragi-comica prin care trece un fotbalist al Gloriei ori de cate ori reuseste sa promoveze in Liga 1! Sosit in aceasta vara in Crang, Andrei Blejdea (26 de ani) a debutat oficial la echipa buzoiana in etapa a 2-a, in deplasarea de la Metaloglobus, unde Gloria s-a impus cu 3-1, iar el a fost…

- Lot bun, omogen, cu concurenta pe posturi, astfel a caracterizat antrenorul Gloriei grupul de jucatori pe care se va baza in noul sezon care a inceput sambata. Cu o singura exceptie insa, deloc de neglijat, Cristi Pustai aratandu-se ingrijorat de absenta unui om de gol, dupa ce golgeterul ultimelor…

- O noua editie a celui de-al doilea esalon fotbalistic porneste la drum in acest week-end. Un sezon la fel ca precedentul, cu acelasi sistem competitional, un sezon de la care si fotbalul buzoian are asteptari foarte mari. Revenita, dupa numai un an, la numele de „Gloria”, echipa din Crang este inscrisa…

- Gloria incheie sambata seria meciurilor amicale ale verii cu un test impotriva Unirii Constanta, care se va disputa de la ora 11.00, pe stadionul din Crang, accesul publicului fiind gratuit. Unirea Constanta a retrogradat sportiv la finalul sezonului trecut, dar va continua in esalonul secund dupa retragerea…

- Revenita din cantonamentul de la Poiana Brasov, Gloria a intrat in linie dreapta cu pregatirile pentru viitorul sezon competitional. Pana la meciul cu Ripensia Timisoara de pe 6 august, din Crang, din prima etapa, echipa buzoiana se va antrena pe plan local si va sustine un ultim amical la sfarsitul…

- Misiune deloc usoara pentru handbalistele Gloriei in primul tur preliminar al EHF European League! Sortii nu au fost prea generosi cu echipa buzoiana la tragerea care a avut loc marți la pranz, la sediul EHF de la Viena. Pentru un loc in turul urmator, ultimul inaintea grupelor, Gloria urmeaza sa se…

- Poate cea mai importanta mutare reusita de Gloria in campania estivala de transferuri! Internationalul roman U19 Sergiu Pirvulescu a revenit dupa 2 ani in Crang si va evolua pentru noua Glorie in urmatorul sezon. Sergiu a promovat in aceasta vara cu Petrolul Ploiesti in Liga 1, insa nu a mai continuat…

- Locul 5 la finalul recent incheiatului campionat al Ligii Nationale de handbal feminin, Gloria este, deocamdata, in afara cupelor europene. Campioana Rapid urmeaza sa evolueze in grupele Ligii Campionilor, iar CSM Bucuresti (locul 2), SCM Rm. Valcea (locul 3) si Magura Cisnadie (locul 4), in EHF European…