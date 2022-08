Stiri pe aceeasi tema

- Inalta Curte de Casație și Justiție a amanat pentru data de 29 iunie pronunțarea in recursul in casație introdus de fostul ministru Elena Udrea. Prin aceasta cale extraordinara de atac, Elena Udrea cere eliberarea din inchisoare, ea fiind condamnata la 6 ani de inchisoare in dosarul „Gala Bute”. Aceasta…

- Adrian Alexandrov, iubitul fostului ministru al Turismului, a declarat sambata, 18 iunie, la Antena 3 , ca Elena Udrea are incredere ca judecatorii Inaltei Curți de Casație vor schimba luni, 20 iunie, decizia de condamnare la 6 ani de inchisoare in dosarul Gala Bute. „Foarte multi oameni au spus ca…

- Elena Udrea a ajuns in Romania, dupa ce a fost extradata din Bulgaria. Fostul ministru al Turismului a fost condamnat la 6 ani de inchisoare cu executare, in dosarul Gala Bute. Iubita lui Adrian Alexandrov va fi incarcerata la Penitenciarul de Femei Targsor din Prahova. Ce obiecte iși poate lua in bagaj.…

- Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO) a refuzat, miercuri, sa suspende mandatul european de arestare emis pe numele Elenei Udrea, relateaza AFP. Fostul ministrul al Turismului a fost condamnat pentru fapte de coruptie in iunie 2018, pe cand se afla in Costa Rica. Recursul sau in anulare a fost…

- Adrian Alexandrov traiește pe picior mare și se pare ca iși alina dorul de partenera sa cu cateva cadouri. Fostul ministru al Turismului traiește clipe de coșmar in Bulgaria deja de saptamani bune, a declarat chiar tatal copilului ei. In timpul acesta, cel din urma nu se poate plange deloc de viața…

- Fostul ministru al Turismului, Elena Udrea, arestata preventiv in Bulgaria, i-a transmis ministrului Justiției, Catalin Predoiu, ca sta de 50 de zile inchisa și ca revine singura in Romania, fara sa fie nevoie de intervenția autoritaților, daca va primi garanții ca va beneficia de un tratament „precum…

- In prezent, Elena Udrea se afla in arestul din Bulgaria, dupa ce a fost prinsa la vama Kulata, in timp ce fugea din țara. Fostul ministru al Turismului trebuie sa ispașeasca 6 ani de inchisoare in gala Bute. Deși este inchisa in alta țara, iubitul ei, Adrian Alexandrov i-a transmis un mesaj emoționant…

- Elena Udrea se afla de mai bine de de 40 de zile in inchisoare, asta dupa ce politiciana a fost arestata in Bulgaria fiind condamnata in dosarul Gala Bute. Momente grele sunt atat pentru ea, dar mai ales pentru Eva Maria, fetița acesteia in varsta de trei ani. Copila plange de dorul mamei.