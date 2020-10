Stiri pe aceeasi tema

- Liderii celor doua state au discutat despre relațiile bilaterale și problemele parteneriatului strategic. In special, a fost abordata problema combaterii pandemiei coronavirusului, dar s-a vorbit și despre ajutorul umanitar pe care Rusia il va oferi intreprinderilor agrare moldovenești afectate…

- CHIȘINAU, 19 sept. - Sputnik. Intr-o postare pe Facebook, președintele țarii, Igor Dodon, a felicitat angajații Aviației Civile cu ziua profesionala. Șeful statului le-a urat sanatate și bunastare. Igor Dodon a remarcat ca aviația civila a trecut in timp prin transformati radicale. "De-a…

- CHIȘINAU, 12 sept – Sputnik. Complexul militar din localitatea Sculeni, raionul Ungheni a fost redeschis astazi dupa renovare. La festivitatea de deschidere a fost prezent președintele țarii Igor Dodon și reprezentanții corpului diplomatic, acreditat în Republica Moldova. Intr-o postare…

- CHIȘINAU, 4 sept - Sputnik. Republica Moldova are nevoie de rezerve financiare, iar creditul rusesc este o salvare pentru țara noastra, mai ales acum, in aceasta perioada dificila. Șeful statului crede ca deputații vor vota pentru acest proiect in luna octombrie, ca pana la sfarșitul anului banii…

- CHIȘINAU, 24 aug – Sputnik. De Ziua Independenței Ucrainei, președintele moldovean i-a transmis omologului sa ucrainean un mesaj de felicitare. "Transmit felicitări cordiale președintelui Volodimir Zelenski, în numele poporului Republicii Moldova și al meu personal, cu ocazia sărbătorii…

- CHIȘINAU, 29 iul - Sputnik. Președintele țarii, Igor Dodon, a discutat cu omologul sau italian, Sergio Mattarella, mai multe subiecte de interes comun, inclusiv efectele provocate de pandemia COVID-19. In acest context, șeful statului s-a adresat lui Sergio Mattarella cu rugamintea de a le permite…

- CHIȘINAU, 29 iul - Sputnik. Președintele țarii, Igor Dodon, a discutat cu omologul sau italian, Sergio Mattarella, mai multe subiecte de interes comun, inclusiv efectele provocate de pandemia COVID-19. In acest context, șeful statului s-a adresat lui Sergio Mattarella cu rugamintea de a le permite…

- CHIȘINAU, 17 iul – Sputnik. Autoritațile Republicii Moldova iși doresc in continuare contractarea unui credit in valoare de 200 de milioane de euro de la Federația Rusa. Reamintim ca un asemenea credit a fost convenit anterior, dar contractarea lui a fost blocata printr-o decizie a Curții Constituționale,…